Las respuestas de los famosos paraguayos a Doja Cat

“Hubo una tormenta en Paraguay, el show se canceló. Cuando me fui, en la mañana del día siguiente, no había una sola persona esperándome fuera del hotel. Que reflexionen. Ni una. Hablen su mierda”, había escrito la cantante Doja Cat, una de las artistas que debía presentarse en el Asunciónico.

Sus expresiones no gustaron para nada a sus seguidores guaraníes y generó un repudio generalizado en las redes sociales.

Las repuestas para la rapera

También varios famosos le respondieron a la rapera estadounidense Amala Zandile, más conocida como Doja Cat. Uno de ellos fue el ex arquero de la Albirroja José Luis Chilavert, quien arrobó a la cantante y escribió en su Twitter: “Tu no has ganado nada, Paraguay The Best”, junto a emojis de corazón, una rosa y la bandera paraguaya.

Mientras el nadador e influencer Renato Prono publicó en la misma red social: “Teka Cat”.

Por su parte, la política Kattya González compartió un jocoso video donde dice unas palabras en guaraní para repudiar los dichos de Doja Cat. La encuentrista reusó un video que se refería a otro tema y escribió en su cuenta de la red social del pajarito: “Doja cat: ‘Afuera de mi hotel no había nadie esperando’. Fans paraguayas: y muestra el videito, donde se la oye decir una frase grosera en guaraní y agrega: ‘Y con esta pedagogía y este francés que me caracteriza, decirle que estoy harta, asqueada’”.