Fernando Bernardou, el diseñador paraguayo que triunfa en Europa

Fernando Bernardou nació en Fulgencio Yegros, Caazapá. Hace dos décadas fue a Europa buscando crecer profesionalmente como diseñador de moda y próximamente cumplirá ocho años su propia marca de prendas de vestir.

Sobre sus inicios en el mundo de la moda, Fernando Bernardou comenzó contando a ABC Digital: “Tuve una larga pausa de 10 años trabajando en áreas que no tenían ninguna relación con la moda en ese tiempo. Mi historia con la industria de la moda se inicia en el año 2014 cuando creé mi marca Nardou Couture en Suiza, junto a dos personas asociadas que me ayudaron muchísimo al principio. Creamos nuestra primera colección y de ahí no paramos hasta hoy, en junio cumplimos ocho años”.

Lea más: Tini Stoessel se tatuó un "Te amo" escrito a mano por su padre

Dos décadas en el Viejo Continente

¿Hace cuánto que vivís en Europa?, consultamos a Fernando Bernardou, quien nos respondió: “Hace 20 años. Miro atrás y me parece que fue ayer, salir de Paraguay creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque no me imagino qué hubiese pasado si seguía allá. Dejé mi patria como miles de jóvenes en busca de nuevas oportunidades, en Paraguay no tenía futuro en aquel tiempo como diseñador. De igual manera amo mi país y mis raíces y es lo primero que nombró cuando estoy en algún evento o me hacen alguna entrevista aquí en Europa”.

Fernando Bernardou actualmente reside en Alemania. “Vivo en Alemania permanentemente desde el año 2019, me compré una casa en Sachsen (Sajonia), mi ciudad se llama Torgau y es una ciudad renacentista bellísima a orillas del Río Elva y a pasos de mi casa tenemos un castillo muy conocido, el castillo Hartenfelds, soy muy feliz aquí. Mi Atelier está en Serbia y les doy la exclusiva, ahora estamos empezando una colaboración y producimos en Paraguay nuestras próximas colecciones, algunas prendas hechas en Paraguay ya fueron a Suiza y Argentina, por ejemplo”.

De Caazapá al mundo

En otro momento de la entrevista consultamos al diseñador Fernando Bernardou qué le dice la gente en Europa cuando cuenta que es de Paraguay. “Lo primero que saben al nombrar Paraguay en Alemania es el nombre de Roque Santa Cruz o Nelson Haedo, que fueron grandes ídolos del fútbol y los recuerdan siempre. Lo siguiente es preguntar dónde queda, imagínate que yo soy de una pequeña ciudad llamada Fulgencio Yegros en Caazapá, yo no nací en una ciudad grande así que más difícil cuando preguntan dónde nací, por ejemplo. Siempre confunden Uruguay con Paraguay, les cuesta un poco pero siempre les hablo de nuestro país, nuestra cultura, nuestro idioma y nuestras raíces guaraníes y les interesa mucho. Cuando voy de viaje traigo chipa o artesanías y quedan siempre fascinados, en mi casa tengo en cada rincón algo que me haga sentir que Paraguay está cerca”, expresó el diseñador guaraní.

Próximamente, nuestro compatriota Fernando Bernardou estará presente en una exposición en un museo alemán. Al respecto destacó feliz: “Me hicieron una invitación del museo más importante de mi ciudad el Stadt-Kulturgeschichtliches Museum-Torgau (tenemos 9 museos) para que presente una prenda dentro de la exposición “ER BLÜHT” (El Florece) y me tocó como tema de inspiración un mural pintado en el año 1500 en dicho museo, que anteriormente fue un monasterio. El mural fue redescubierto en el año 2003 después de muchísimos años y fue completamente restaurado por cinco restauradoras varios años para que se exponga de nuevo con todo su esplendor el 21 de abril. Fue una interesante colaboración y más que hayan pensado en mí, primeramente como diseñador de moda dentro de la exposición y segundo, como extranjero y paraguayo, estoy muy feliz y es una nueva experiencia”.

Sobre el trabajo que expondrá en los próximos días, Fernando Bernardou nos adelantó: “Creamos un vestido 80 % reciclado. Solo tuvimos que imprimir unas fotos del mural en foto papel y aplicar en él papel cortado en diseños de hojas como detalles en una técnica Origami al vestido. Los flecos fueron hechos a mano y también reciclados de colecciones anteriores así como los faldones, el vestido va a estar expuesto de abril a octubre de este año”.

“La pintura del mural representa la entrada al jardín del paraíso (ese es el nombre), es muy inspiradora la historia y más por el hecho de que estuvo muchísimo tiempo cubierto y en el anonimato hace que la experiencia sea más enriquecedora”, sostuvo nuestro entrevistado.

Lea más: Nicole Sautu y sus hijos posan en una tierna sesión de fotos adelantándose al Día de la Madre

El mundo de la moda en Europa

Pedimos a Fernando Bernardou que nos relate cómo se siente al ver todo el camino que lleva recorrido en el ámbito de la moda. Inmediatamente respondió: “El mundo de la moda es un ámbito muy competitivo y en constante cambio aquí en Europa. No es nada fácil pero es mi pasión y eso me motiva a seguir mejorando y esto a la vez a seguir avanzando. Siento mucha satisfacción por que absolutamente todo lo que conseguí es fruto de mi arduo esfuerzo y sacrificio. Me abrí camino en Europa solo, sin asociaciones, amiguismos o auspiciantes, nuestra creatividad nos abrió muchas puertas y eso nos enorgullece mucho. Soy muy bendecido”.

No podíamos dejar de preguntar a Fernando Bernardou hasta dónde desea llegar con sus diseños. “Siempre digo que mi vida actual es vivir prácticamente todo lo que soñó un joven que nació en el interior de Paraguay y tuvo que pasar por muchísimas situaciones por su condición social. Así que, imagínate, todo es doblemente difícil, logré alcanzar muchas metas personales y profesionalmente. Pero la verdad que este va a ser un año donde me dejaré sorprender, ya que todo lo que estaba planeado para este 2022, como ser un gran desfile en septiembre se tuvo que suspender por que el corona, sigue siendo un gran tema en Alemania, y ahora la guerra que paralizó toda Europa, hay mucho temor y muchísima inestabilidad. Así que, todo lo que surja sin tanto planeamiento es bienvenido, creo que los vientos nos llevan al sur”.

Un atelier de moda en Paraguay

También preguntamos a Fernando Bernardou si piensa abrir algún atelier de moda en nuestro país. “Estamos en eso, ahora está en el tintero presentar nuestras próximas colecciones en un futuro en Paraguay y la región. Estamos planeando proyectos muy inspiradores en mi patria y espero que todo se concrete, dejó en manos de Dios, estoy en ese proceso de dejar fluir y aceptar su voluntad porque fíjate que este año estaba todo planeado y al final el destino te juega una mala pasada. Pero definitivamente, eso no está muy lejos de que sea una realidad, actualmente trabajando con un equipo muy creativo allá”.

Antes de despedirse, el diseñador oriundo de Caazapá dejó un mensaje a nuestros lectores. “A todos los jóvenes que tienen una gran meta y su condición social les atemoriza y les quieren quitar esa capacidad de soñar, ¡nunca crean en esa mentira! Crean en su intuición, yo lo hice, creí en mí y en alcanzar mis sueños y eso bloqueó mis miedos, nunca dejé que mi condición social frenara que tenía derecho a soñar, sino todo lo contrario y hoy vivo todo lo que alguna vez en Paraguay soñé. ¡No será mucho para algunos, pero cuando uno sabe el camino que transitó vale muchísimo!”, finalizó Fernando Bernardou.