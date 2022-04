Desde mañana por ABC FM, Denise Hutter cumplirá su deseo de volver a hacer radio

Al finalizar el 2021, Denise Hutter decía a ABC Digital que a este año le pedía nuevos desafíos laborales. “Por qué no volver a hacer radio, que es algo que extraño muchísimo y que ojalá se me de en el 2022″, expresaba la periodista y ahora ese pedido le será concedido, pues desde mañana Denise conducirá un nuevo programa matutino por ABC FM. Mañanas de Pura Madre es el original nombre del espacio que llevará adelante la periodista, de 6.00 a 9.00, de lunes a viernes, por la 98.5.

“Cada vez estoy más convencida de que pedir algo con todas las fuerzas ayuda a que el deseo se cumpla: unas semanas antes que surgiera esta oportunidad en la radio me tomé unos días de vacaciones y aproveché para juntarme con amigos y familiares que por la pandemia hacía tiempo que no veía. Muchos de ellos me preguntaron en qué emisora estaba haciendo radio y a todos les respondí que si bien llevaba un tiempo sin radio estaba segura que pronto iba a volver. Y cuanto más lo decía, más convencida estaba que así sería. Fue muy simpático, ¡porque volví de esas vacaciones y dos días después me llamaron a una reunión para darme la noticia! Obviamente que prepararse y trabajar duro es lo más importante, pero el poder de la mente es increíble”, expresó feliz Denise Hutter.

Luego, la periodista siguió contando: “Voy a estar de 6.00 a 9.00 acompañando a los oyentes en el desayuno, camino a dejar a los chicos al cole, en la ofi ¡o mientras hacen las tareas de la casa! Arranco mañana lunes 18 con MPM, Mañanas de Pura Madre”.

Sobre la temática del nuevo espacio que conducirá, Denise Hutter adelantó: “Generalmente tendemos a arrancar el día un poco kaygués, la idea con Mañanas de Pura Madre es despertar a los oyentes con buena energía desde el vamos, ¡que lleguen a la ofi ya de buen humor y con una sonrisa y trasladen el tema de debate del programa a sus compañeros de trabajo!”.

“Muy ansiosa”

Denise Hutter regresará al éter luego de dos años y medio, “y la verdad que extrañé muchísimo. Interactuar con los oyentes es algo único y me hace muy feliz”, confesó a ABC Digital, para después relatar cómo se siente con este nuevo desafío laboral. “Muy ansiosa. Ya estuve adelantando en mis redes sociales que iba a asumir un nuevo desafío laboral y si bien no aclaré si se trataba de radio o tevé, escribieron oyentes de mi primer programa de radio allá por el año 2012 y que lo siguieran recordando me puso ¡tan feliz! También escribieron oyentes del último programa que hice pidiendo que retome un segmento de historias de terror que tenía los miércoles y diciéndome que había chicos que no querían bajarse del vehículo y entrar al cole hasta que no terminara ese bloque. Son cosas que realmente me llenan el corazón y que espero se repitan en este nuevo espacio”.

Así serán sus jornadas desde mañana

Desde este lunes, el día a día laboral de Denise Hutter cambiará, pues se sumará un nuevo desafío a su carrera periodística. “¡Así es! De mañana estaré en radio, a la tarde seguiré haciendo Ensiestados junto al capo de Benru Orué y por la noche continuaré con el bloque de espectáculos del noticiero central que conducen Javier Panza y Enrique Vargas Peña. Mis días van a estar más cargados de responsabilidades, pero llegar a casa y abrazar a mi hijo con la satisfacción de que hice bien mi trabajo realmente me hace muy feliz, y creo que a futuro sirve también para darle un buen ejemplo a él”, finalizó con una gran sonrisa Denise Hutter.