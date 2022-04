Wanda Nara a Icardi tras el campeonato del PSG: “En las malas me quedé, las buenas las disfrutamos”

El fin de semana, el París Saint-Germain logró por décima vez el título de campeón de la liga francesa, teniendo en sus filas al jugador argentino Mauro Icardi, así como también a Lionel Messi y Neymar, entre otras estrellas del fútbol mundial.

Y fue Wanda Nara, esposa de Mauro Icardi, quien se mostró muy emocionada por el nuevo logro profesional de su marido y su club.

“Soy quien muere de felicidad por dentro en cada logro tuyo”

“Quiero que la vida solo te devuelva un poquito del amor, el cuidado y de todo lo que me das. Quizás no soy la mejor mujer del mundo, pero de lo que podés estar seguro es que soy quien muere de felicidad por dentro en cada logro tuyo o se muere por dentro de tristeza cuando las cosas no van bien”, expresó la modelo argentina Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

Luego, continuó escribiendo: “Son etapas, son rachas, es la vida... Pero en las malas me quedé, las buenas las disfrutamos y ojalá la vida nos siga regalando todo tipo de momentos que nos hagan crecer juntos. Te amo, Mauro Icardi”.

Atrás quedó el WandaGate

De esta manera, Wanda Nara demostró una vez más que atrás quedó todo aquel mediático escándalo que se inició en octubre del año pasado y que fue denominado WandaGate, tras el affaire que la blonda descubrió entre su marido Mauro Icardi y la actriz María Eugenia “La China” Suárez.

La pareja Icardi-Nara en las últimas semanas se muestra más enamorada que nunca en sus redes, donde tanto Wanda como Mauro comparten actividades suyas con sus miles de seguidores de todo el mundo.