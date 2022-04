Gaby Cogorno celebró enamorada el cumple de su marido

Gaby Cogorno compartió con sus seguidores lo que sentía al celebrar la vida de su marido, Matías Brizuela, con quien se casó hace unos meses luego de varios años de noviazgo.

La influencer se mostró muy feliz y agradecida con la vida por el compañero que le regaló y que ayer celebraba una nueva vuelta al sol.

“Él es exactamente lo que buscaba”

“Felicidades amor de mi vida. Compañerismo, sueños, apoyo, admiración, aguante, respeto, enseñanzas, diálogos y claro, amor...”, comenzó expresando Gaby Cogorno.

Y luego, continuó: “Pero ya que estamos, si hay algo que puedo decirles es que él es exactamente lo que buscaba, pero de no creer... Y desde mi punto de vista, no puede ser coincidencia nomas. Ahí hay algo, eso se atrae estoy segura (es que no puede ser)”.

“Enfocate en lo que sí querés”

Después, la enamorada esposa Gaby Cogorno dejó un mensaje a sus seguidores: “Así que no dudes en sanar tus heridas y dejar de atraer eso que no querés. Dejá de pensar en qué cosas no te gusta, no querés que haga, que sea y que suceda. Enfocate en lo que sí querés, ¿qué buscas? ¿cómo querés que sea?.. (necesitaba decir porque recibí muchos mensajes)”.

”¡Volvemos a Matías! Te amo... eh digo, te aprecio”, finalizó el mensaje de cumpleaños de Gaby Cogorno a su marido Matías Brizuela.

Varios años de puro amor

La bloguera Gaby Cogorno y su marido Matías Brizuela unieron sus vidas en matrimonio el 1 de octubre de 2021, luego de seis años de noviazgo. La linda parejita tiene una hija perruna llama Ámber.