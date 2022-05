Pablo Guerrero, entre la radio, la tevé y el diario: ¡Un periodista todoterreno!

El periodista Pablo Guerrero no para. Hace radio AM y FM, está en la tevé y también escribe en ABC Color. “Es una combinación de pasión, profesionalismo y disciplina. Me gusta lo que hago y cada programa para mí tiene su condimento especial, una inspiración distinta”, expresó Pablo.