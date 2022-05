Andrea Valobra pasará el Día de la Madre lejos de sus hijos

La cantante compatriota Andrea Valobra formará parte de los artistas que brindarán su talento en Miami, Florida, Estados Unidos; con motivo de las Fiestas Patrias, el próximo 13 de mayo.

El encuentro es organizado por el Consulado General del Paraguay en Miami por los 211 años de la Independencia Nacional y se desarrollará en el teatro del Miami Dade College, donde también se presentarán los bailarines de Compasses, bajo la dirección de César Vinader, la pianista Nancy Luzko y varios artistas más.

“Es el año donde mi voz me lleva a lugares inesperados”

Antes de partir rumbo a tierras norteamericanas, Andrea Valobra contó a sus seguidores de las redes sociales que será su primer 15 de mayo lejos de sus tesoros: Noah Constantino y Eira Nina.

Lea más: El emotivo reencuentro de Lizza Bogado con su hija Jessica

“Este año es el año de los viajes, es el año donde mi voz me lleva a lugares inesperados como queriendo equilibrar la balanza después haber vivido momentos pesados y oscuros... Y mi corazón no podría estar más agradecido por ello; sin embargo, son estas horas previas a la ida, donde el famoso a ‘última hora’ no te da tregua, donde los preparativos ponen nuestro hogar de cabeza, pero donde también hay un dejo de tristeza por una despedida implícita que estiramos hasta el último momento”, expresó Andrea Valobra junto a imágenes de sus peques Tino y Eira como queriendo meterse en la maleta para ir con mamá.

“Será mi primer Día de la Madre sin ellos y se siente raro”

“Ellos se quedan y yo parto rumbo a las tierras del Norte, donde junto a otros compatriotas y gran parte de la comunidad internacional celebraremos nuestra Independencia con un festival artístico donde voy a hacer lo único que se hacer: Gritar... digo... cantar. Será mi primer Día de la Madre sin ellos y se siente raro, pero sé que ellos van a acompañarme desde acá, con su papá, con su abuela”, siguió contando Andrea Valobra.

Lea más: Andrea Valobra está en Dubái con la Orquesta H20

Luego, la cantante destacó: “Todo lo que hago es para que ellos se sientan orgullosos de mí y nunca sientan que fueron un obstáculo para que yo persiga mis sueños, sino más bien el motor que me impulsó a seguir, aún cuando yo creí que ya no había más nada para mí”.

Agradecida con su marido y su madre

Por último, Andrea Valobra agradeció a su marido y su madre por apoyarla y ayudarla siempre a seguir sus sueños.

“Gracias Diego Arriola por una vez más dejarme ser... y por tomar sin miedo los roles que a muchos todavía les cuesta... Y gracias a la campeona de mi mami que se queda a acompañar todo este proceso desde casa. Nos vemos pronto”.