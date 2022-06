¿Cómo es la mujer con la que supuestamente Piqué habría sido infiel a Shakira?

Shakira Mebarak y Gerard Piqué siempre fueron noticia por la mediática relación que llevan desde hace más de una década. Pero en las últimas horas se han convertido en tendencia mundial en las redes debido a que medios españoles revelaron la supuesta infidelidad de parte del futbolista del Barcelona y la separación de la pareja, pues Piqué estaría viviendo nuevamente en su piso de soltero.

25 años menor que Shak

Ahora, saltan datos sobre quien sería la tercera en discordia. La prensa de España comenta que la mujer con la que Gerard Piqué habría engañado a Shakira sería una modelo de tan solo 20 años, o sea, 25 años menor a la colombiana, quien tiene 45.

Otras característica que dieron los medios de la Madre Patria acerca de la jovencita que habría tenido un “affaire” con Gerard Piqué es que se trataría de una rubia y que aún es estudiante. Eso sí, no se ha revelado la identidad de la supuesta “piedra” en el camino de la pareja Piqué-Mebarak.

“Te felicito”, ¿tema dedicado a Gerard?

Mientras los dimes y diretes de su supuesto alejamiento de Gerard Piqué recorren el mundo, la cantante Shakira se dedica a sus labores profesionales promocionando su nuevo tema “Te felicito” con Rauw Alejandro y también como jurado del programa “Dancing with myself” de la NBC, en los Estados Unidos. Además, no descuida su Fundación Pies Descalzos, según muestra en sus redes sociales.

Y precisamente sobre su nueva y tan promocionada canción “Te felicito”, les contamos que muchos de los seguidores de la colombiana relacionan la letra a la supuesta infidelidad que Shakira habría sufrido de parte de Gerard Piqué. “Por completarte me rompí en pedazos. Me advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”, dice parte de la canción que Shak canta con Rauw Alejandro. Y varios de sus fans al escucharla ahora piensan directamente en la crisis que estaría atravesando la pareja Piqué-Mebarak.