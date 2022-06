Diego Marini: “Ser papá es complejo, desafiante, divertido, hermoso y te lleva a una felicidad sin fin”

Estamos a semanas de la celebración del Día del Padre y por eso quisimos conocer un poco más en su faceta de papá de tres jovencitas al comunicador Diego Marini, quien está casado con Sole desde el 2002, y juntos trajeron al mundo a Isabela, María e Inés.

Al comenzar la entrevista el conductor de Ancho Perfil, de Cardinal AM; Tarde o Temprano, de ABC FM, y ABC Noticias Primera, de ABC TV; nos contó qué significa para él ser padre. “La paternidad es una gran sorpresa, sobre todo la primera vez. Las mamás sienten en propio cuerpo todo el cambio que representa en nueve meses la llegada del bebé, para nosotros en cambio es todo virtual, imaginación, poner la mano en el vientre para sentir algún movimiento, pero nunca lo nuestro es tan ‘real’, hasta que de repente... ¡tomá! Ahí está tu bebé y de un segundo a otro te das cuenta que hay alguien que en serio te necesita y que sos auténticamente importante. Hay un montón de decisiones que se empiezan a tomar pensando de otra manera, como si la vida se te extendiera a zonas que no conocés pero que vas a tener que explorar y cuidar. Ser papá es complejo, desafiante, divertido, hermoso y te lleva a una felicidad sin fin”, aseguró Diego Marini.

Siempre presente

Diego Marini es un papá que siempre está para sus hijas y además comparte con ellas varias actividades. “Hacemos muchas cosas juntos, cuando eran más chicas leíamos un montón y veníamos películas en familia. Hoy, las actividades pasan más por escuchar música y aprovechar en las largas idas y venidas en auto para charlar y ponernos al día. A mí me encanta cocinarles algún risotto, panes o lo que tengan ganas de comer. En la pandemia también jugamos muchísimo desde palabras cruzadas hasta escoba de 15″, reveló el feliz papá.

Y sobre el tiempo que comparte con Isabela, María e Inés, papá Diego Marini nos dijo: “Mis horarios son muy rígidos, ese es un problema para el contacto diario. Salgo de casa muy de madrugada y recién me encuentro con ellas a la tardecita. Por suerte tengo los fines de semana y las ‘chofereadas’, por lo general tenemos que llevarle a una a algún lugar y se suman todas. También son sagradas para nosotros las vacaciones y los desayunos largos de sábado y domingo. Dentro de mis horarios procuro al máximo estar presente en sus cosas, crecen muy rápido y los caminos se hacen cada más de ellas y menos de nosotros, los padres. Y claro que tiene que ser así, pero claro que también da un poco de melancolía”.

Como mi papá...

Al consultarle si alguna de sus niñas se perfila para seguir sus pasos como periodista, Diego Marini nos reveló que su hija mayor, Isabela ingresó a la UNA este año. “Está estudiando Comunicación y parece que quiere también ser periodista. Yo creo que nunca le presioné, en ese sentido, pero supongo que mi realización profesional y lo que me gusta y disfruto, sobre todo la radio, habrá sido un estímulo”, aseguró orgulloso Diego Marini al tiempo de acotar: “Veremos qué pasa con su vocación. Por de pronto, no veo que María o Inés vayan a seguir mis pasos, pero hay que ver más adelante. En casa hacemos mucho culto a la palabra, no sería raro que al final también vayan hacia algo vinculado a la comunicación”.

También quisimos saber cómo se siente al verlas crecer tan rápido. Su respuesta no se hizo esperar y expresó algo melancólico: “Es algo que me cuesta, soy un poco Peter Pan en eso, pero uno se acostumbra y al final se van abriendo nuevos escenarios a medida que van creciendo, la charla se vuelve más horizontal, vas también aprendiendo de ellas muchas cosas”.

El legado que desea dejarles: “Que puedan siempre decir con tranquilidad que son mis hijas”

Y sobre cómo las ve de acá a 10 años a sus tres chicas, Diego Marini expresó: “Quisiera verlas en un país con oportunidades, en un país con desarrollo, un país democrático, sin tanta injusticia, sin tanta violencia contra las mujeres, sin acoso. Y aunque sea difícil pensar, si no somos capaces nosotros, los adultos, de hacer ese país... Y bueno... Que sea donde sea, aunque duela la eventual distancia”.

Mientras que al preguntarle cuál es el mayor legado que quiere dejarles a Isabela, María e Inés aseguró: “Que puedan siempre decir con tranquilidad que son mis hijas. Que sepan que en el oficio uno se equivoca mil veces, pero que uno nunca entregó su honestidad a cambio de nada, menos de dinero”.

Aguardando el Día del Padre

Antes de despedirnos de Diego Marini le hicimos una última pregunta ¿cómo se prepara para celebrar el Día del Padre que se aproxima?. El comunicador nos adelantó: “Me dejo sorprender. Con estar con mi familia y poder abrazar a mi papá, de quien aprendí el valor de la palabra empeñada y el amor paternal, ya está. Bueno, más terrenal: una buena costilla a la parrilla, alguna cerveza y listo”.

Y al terminar la amena plática, Diego nos dejó la siguiente reflexión: “Ser padre no solo te vincula a tus hijas, ser padre también te enseña a ser hijo”.