Víctor Ríos: “Ser papá es lo máximo”

En el Día del Padre quisimos conocer un poco más en su faceta de papá al periodista Víctor Ríos. Rodrigo Manuel (23), Mariza Soledad (19), Diana Victoria (13) y Fernando Luis (3) son los motores de la vida del conductor de los programas Ancho Perfil y Domingo en Folclore, de ABC Cardinal.

Sobre lo que más le gusta hacer con sus cuatro hijos, Víctor Ríos nos contó: “Me gusta salir de paseo, estar pendiente de ellos, jugar, ir a la cancha, cocinar, ver películas, leerles cuentos”.

Y al consultarle si alguno de ellos ya quiere seguir sus pasos como comunicador, Víctor Ríos aseguró entre risas: “Hasta ahora nadie, por suerte”. Luego, continuó contando: “Pero Rodrigo tiene pasta, incluso ya se inició en trabajo de marketing, es muy bueno en oratoria y en relaciones públicas. Mariza quiere ser veterinaria y está iniciando sus estudios. Dentro de 10 años quiero verlos siendo profesionales con carreras definidas y, sobre todo, buena gente”.

“Soy un padre extremadamente comprensivo”

¿Cómo te definirías como padre?, fue nuestro siguiente requerimiento y Víctor Ríos expresó sin rodeos: “Soy un padre extremadamente comprensivo, hasta diría permisivo. Me gusta ser amigo de mis hijos, que no me tengan miedo, pero hay cuestiones que trato de no transigir, como el tema respeto”.

El comunicador también destacó: “Soy un papá en extremo malcriador y consentidor, disfruto cada segundo el maravilloso privilegio y me encanta verlos crecer. Estoy orgulloso de ellos porque son estudiosos, inteligentes, amorosos, sencillos y respetuosos. Por mis raíces campesinas deseo que conserven ese amor a la familia y al prójimo ‘igente rayhu vaʼerã hikuái’ y no ser indiferentes ante su semejante”.

“Mi mejor regalo es que tengan salud”

En otro momento de la entrevista le preguntamos a Víctor Ríos: ¿cuál es el mejor regalo que te pueden dar tus hijos en tu día? El periodista rápidamente respondió: “Mi mejor regalo es que tengan salud y luchen desde donde les toque por un país mejor, que no sean indiferentes con su entorno ni egoístas con quienes les rodea”.

“Tengo deudas con mis hijos, me hubiese gustado estar más tiempo con ellos, acompañarlos más en sus actividades escolares, pero debía trabajar y costaba”, reflexionó el conductor de Domingo en Folclore.

Antes de despedirnos, Víctor Ríos aseguró con una gran sonrisa: “Ser papá es lo máximo. Me cambió completamente, me dio otra visión de las cosas, me volvió una persona más sensible, quizás menos egoísta, y aprendí a valorar y a disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Disfruto al máximo el privilegio de ser papá, trato de estar siempre y enseñarles lo básico para enfrentar la vida”.