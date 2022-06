Gustavo Cabaña anunció emocionado y agradecido que Enredados bajará de las tablas

La comedia Enredados, bajo la dirección y adaptación de Hugo Luis Robles, a partir del libro de Guillermo Camblor, reúne a conocidas figuras de las tablas y la tevé como Gustavo Cabaña, Leticia Sosa, Maricha Olitte, José Ayala, Liliana Álvarez y Walter Evers.

La puesta es escena lleva dos meses en cartelera y hoy el actor Gustavo Cabaña contó en sus redes que este será el último fin de semana de Enredados en las tablas.

“Un elenco de primera”

“Llegamos al final de este mágico viaje, esta experiencia maravillosa, con un elenco de primera. Con grandes actores cómicos y humoristas, los número uno del país”, comenzó expresando emocionado Gustavo Cabaña y citó a sus compañeros, con quienes vivió momentos inolvidables en esta nueva temporada teatral que llegará a su fin este domingo: “Mi hermana Maricha Olitte, cómo lo que me divierte tanto, es única; mi hermano José Ayala, argel como yo, pero no puedo con él, me tiento en escena, es genial. Mi allo constante y mi pire vai, Walter Evers, el súper talentoso. La sorprendente Leticia Sosa con un manejo de escena impecable, disciplina envidiable, y mi querida Liliana Álvarez, grata sorpresa, fantástica. Bajo la dirección de Hugo Robles, quien tiene el ojo del amo, que todo lo ve, ganas de trabajar con él para siempre. Con la súper producción de Marsal Producciones, a quienes agradezco la confianza depositada en mi trabajo”.

Y, por supuesto, Gustavo Cabaña no se olvidó del público que apoya al teatro nacional. “Gracias a todas las personas que fueron a ver y disfrutaron de nuestro arte. Domingo 26 de junio, última función, Teatro Latino. Gracias, gracias”, finalizó el capocómico.