Hugo Agüero y Nelson Casco, la dupla de amigos que alegra las noches de ABC Cardinal con De todo un poco

Si hablamos de buena onda en las noches, hablamos de Hugo Agüero y Nelson Casco, quienes desde las 22.00 son los dueños absolutos de la movida nocturna radial por ABC Cardinal con el programa De todo un poco.

Lo primero que quisimos saber es cómo se siente Hugo al estar junto a Nelson Casco conduciendo el programa De todo un poco y sin rodeos nos dijo: “¡Espectacular! Con Nelson somos amigos de muchísimos años, bastantes años de amistad. Creo que estamos más tiempo nosotros juntos que con nuestras familias. Es excelente estar con Nelson Casco en el programa De todo un poco, creo que nos da un carisma, un significado de amistad de muchos años y eso creo que se refleja a los oyentes de ABC Cardinal”.

Y, por supuesto, también preguntamos a Nelson Casco cómo se siente al estar frente del programa con Hugo Agüero. “Me siento demasiado bien, hay una vibra espectacular, una buena onda todos los días. Hugo es un señor alegre, una persona que pone toda su alegría cuando entramos al aire y contagia bastante. Es muy dinámico todo con él, todo nace más rápido, es como un pase de gol, como se dice, constantemente en cuanto a las bromas y los chistes que se van dando durante el programa, porque todo lo que hacemos en De todo un poco en realidad nace al instante, nace sobre el hilo, no es algo programado, leído, preparado, es totalmente y netamente directamente con la gente. Con Hugo todas las noches son espectaculares, Gaspar es todo un personaje y da gusto hacer un programa de radio con un compañero así”, destacó Nelson Casco.

Buena onda y mucho humor para alejar el estrés

¿Cuál es el sello característico de De todo un poco?, consultamos a Hugo Agüero, quien buena onda nos respondió: “Es que tratamos de todo, pero siempre ya quitando lo que pasó en el día, donde hay mucha presión, muchos temas políticos y de problemas de economía. Entonces, tratamos de disminuir eso a la noche con De todo un poco, el programa de radio que no te deja dormir, poniéndole la mejor onda, un poquito ya de risa, humor, tratar de desestresarle a la gente que llega de su trabajo”.

Mientras que a Nelson Casco pedimos que nos cuente si hay algún secreto para mantener a la audiencia prendida cada noche a Radio Cardinal. “Creo que secreto no, lo que sí hacemos siempre es tratar de poner lo mejor de nosotros. También se siente cuando el ambiente en sí en la sociedad está un poco golpeado o de repente justo estamos pasando una situación complicada en el país y eso se nota, cuando la gente se quiere desahogar o cuando se está pasando un buen momento, todo es contagioso. En realidad le damos mucha participación a la audiencia, a la gente, no todo es humor, a veces nos toca momentos un poco complicados y difíciles también. Y lo que hace De todo un poco es darle esa oportunidad a la gente que se desahogue y diga lo que quiera, es como un micrófono abierto donde ellos participan y creo que es algo que le gusta mucho a la audiencia. Durante el día habrá pasado un tema que estuvieron escuchando y a la noche tienen esa oportunidad de opinar sobre eso y pueden hacerlo por un mensaje, por un audio. La verdad que la audiencia de la noche es muy buena, espectacular, y no dimensionamos hasta dónde llega toda esta fuerza de ABC Cardinal noche a noche a nivel país y a nivel mundial porque en todo el mundo nos escuchan”.

Los oyentes, los grandes protagonistas

La audiencia de De todo un poco es única y cada noche se hace sentir por ABC Cardinal. “Con los oyentes tenemos una interacción excelente. Hay gente que nos sigue ya desde hace seis o siete años y eso hace importante a De todo un poco, porque es un programa que llega no solamente a todo el país sino a los paraguayos por el mundo, porque tenemos oyentes que nos escuchan en Argentina, Brasil, Colombia, Japón, Dinamarca. Inclusive, cuando yo estuve con problemas de Covid muchísima gente me ayudó de todo el mundo, paraguayos que nos escuchan en el mundo haciéndose sentir con el cariño que tenían hacia mí y hacia Nelson. Porque yo estuve muy mal de Covid y mucha gente me ayudó en todo sentido. Excelente es la relación que tenemos con la audiencia de ABC Cardinal, ya estuve mucho tiempo en la antigua ABC Cardinal y eso me ayudó mucho para estar otra vez de vuelta en esta nueva faceta de ABC Cardinal”, nos contó Hugo Agüero.

Y al consultarle si sienten el cariño de los oyentes que los escuchan noche tras noche, Nelson Casco aseguró feliz: “El cariño de la audiencia es tremendo. Es impresionante, nos llegan aprecio, afecto, regalos. Además de estar en la AM también formo parte del rubro de eventos, donde tenemos fiestas, conciertos, donde hablamos y tenemos contacto directo con la gente. Y en varias ocasiones me tocó bajar del escenario y encontrarme con una cantidad de gente que se acercaba y me decía que nos escuchaba noche a noche en ABC Cardinal, que le encantaba el programa”.

Luego, Nelson Cascos siguió relatando: “Tenemos un furor en la semana que es Jueves de Terror, con los mitos y leyendas de los paraguayos. Cada uno tiene una historia así para contar y los oyentes lo hacen a través de la radio. No dimensionamos la cantidad de audiencia que hemos encontrado en ese segmento. Es como entrar a una sala de cine y contar tu historia, y la radio llega hasta donde menos te imaginás, es impresionante la cantidad de audiencia que tiene Jueves de Terror”,

“El aprecio de la gente a De todo un poco es impresionante. Nos llaman personas de otros países, Estados Unidos, Argentina, Brasil, España y nos dicen: ‘A través de ustedes es como si estamos en casa, estamos por Paraguay’, porque también utilizamos mucho el estilo paraguayo, mezclamos el guaraní con el español, hacemos el famoso ‘jopara’ y usamos más términos nuestros, y eso gusta mucho a la audiencia, le encanta”, relató Nelson Casco con respecto a la relación que mantienen con los radioescuchas del extranjero.

Amigos son los amigos

Finalizando este Mes de la Amistad no podíamos dejar de preguntarle a estos compañeros y amigos si se llevan tan bien, así como los escuchamos cada noche por ABC Cardinal.

Hugo Agüero expresó sincero: “Nos llevamos muy bien con Nelson, somos como se dice ‘uña y mugre’. Somos dos personas que nos apreciamos mucho, yo conozco su familia, él conoce a la mía, eso hace que seamos un grupo, más también que estamos en otra FM desde hace muchos años”.

Además, Hugo Agüero recordó emocionado: “Mabel Rehnfeldt nos escuchaba y decía ‘a estos muchachos los quiero traer’ y fue así como nos trajo a ABC Cardinal. Creo que ella fue la ideóloga de De todo un poco, y le agradecemos mucho, fue espectacular, fue excelente, fue maravilloso venir a esta emisora y nos llevamos como una familia”.

Por su parte, Nelson Casco aseguró con una gran sonrisa: “¡Nos llevamos impresionante! Casi nueve años ya haciendo radio juntos. Gaspar es una persona dinámica, le digo más Gaspar por su personaje, es un señor que puede salirte con cualquier chispa día a día, maneja voces de todos los personajes que él tiene a mano. Nos llevamos de maravillas, la verdad que explotamos el humor a través de estos personajes y le sacamos el jugo a cada uno de ellos. Implementar esto en las noches de AM fue un desafío muy grande, no era fácil llegar a la gente con algo distinto a lo que está acostumbrada. Lo que queremos es que en las horas en las que estamos al aire la gente pueda escuchar, como dice el nombre del programa, De todo un poco”.

En otro momento, Hugo Agüero rememoró: “Con Nelson nos conocimos hace bastante tiempo, más de 12 o 15 años ya en lo que es este tema de la radio. Él estaba en otra emisora y yo en otra FM, luego nos juntamos y ahora estamos también en ABC AM, y hacer AM a la noche era un desafío porque no es tanto así querer hacer FM en AM, y eso funcionó y fue un boom, por eso creo que estamos todavía”.

Anécdota ligada al Jueves de Terror

Preguntamos a Nelson Casco si podía contarnos alguna anécdota de las varias que tiene con su amigo Hugo Agüero. Sin rodeos, el comunicador expresó: “Tenemos un montón de historias con Hugo. Un Jueves de Terror durante la pandemia, cuando la gente se quedaba en casa, era como un teatro de terror con la música que ponía el operador y el silencio de la noche, y al terminar el programa, me tocó acercar a Gaspar a su casa, en la zona de Villa Morra. Íbamos hablando, siempre bromeando, y en una de esas le digo: ‘¿Qué tal si nos llega a ocurrir algo raro con este silencio y la fría noche?, ¿Nos pasa algo de terror y vemos algo, y mañana viernes abrimos el programa contando que vimos algo raro?’. ‘Sí, verdad’, me dice él. Íbamos por Mariscal López, del centro para Villa Morra, hasta que nos toca la curva del Buen Pastor, ya camino al cementerio y, nada más y nada menos, vemos a una señora que viene caminando a las 1 de la mañana en la vereda del Penal de Mujeres Buen Pastor con una bolsa juntando latas. ¡Pero nos mandamos un susto! Más allá de que haya sido algo paranormal, no creo”.

En otro momento de la nota, Nelson Casco señaló que “De todo un poco trata que la gente tenga variedad cada noche, que se pueda divertir, descargar, opinar, que se enoje cuando gane o pierda su club, que hablen de los problemas que hay en el país. Es tremenda la audiencia de De todo un poco. Y creo que también es un empujón muy grande para lo que es ABC Cardinal las 24 horas que tiene, porque no te da opciones de cambiar de radio, o sea, tenés una variedad de todo. Periodistas de primera durante todo el día que te dan la mejor información, el mejor equipo deportivo, el minuto a minuto, los enlaces, las noticias digitales, la primicia, el noticiero, el resumen, el rally, y ahí en el cierre de la noche De todo un poco que varía para toda esa gente que escucha Cardinal. Tiene música, tiene humor, tiene alegría, tiene todo, no le falta nada a ABC Cardinal”.

Y antes de despedirse, ambos conductores, Hugo Agüero y Nelson Casco desearon un Feliz Día de la Amistad a sus oyentes, amigos fieles que los escuchan siempre.