Lali González recibió el premio Emiliano R. Fernández con un look “total white”

Graciela Belén González Mendoza, más conocida como Lali González, llegó al edificio del Poder Ejecutivo con un look “total white”. Enfundada en un pantalón, una blusa y un saco, todos blancos, y unos lentes de sol la actriz ingresó al Congreso acompañada de su marido, el productor Walter Riveros, para ser homenajeada por la Cámara de Diputados por su destacada labor en el mundo de la actuación.

La actriz compatriota recibió el premio Emiliano R. Fernández y se mostró muy emocionada y agradecida por el reconocimiento.

Lea más: Lali González: nominada a mejor actriz protagonista en los Martín Fierro 2022

Dedicado a sus colegas

“Esta mañana tuve el honor de recibir el premio ‘Emiliano R. Fernández’. Quiero agradecer el tiempo que se toman para entregarme este reconocimiento y de alguna manera rendirme así un pequeño homenaje a mi joven carrera. Gracias al Señor Diputado proyectista Tito Ibarrola”, expresó Lali González en su cuenta de Instagram.

Lea más: Lali González y su deslumbrante look en los Premios Martín Fierro

“Les comparto un poco de mis palabras. Este premio dedico a mis colegas, soñadores como yo, que creemos que en Paraguay sí podemos contar historias. Que creemos en el Teatro y en el Cine Paraguayo”, destacó Lali González.

Y en el videito que Lali González compartió con sus seguidores se la escucha decir ante los miembros de la Cámara de Diputados: “Este reconocimiento lo quiero compartir con colegas que están hace años están en este rubro, no solo en el rubro de la actuación y del teatro, sino también del audiovisual, compartir esto con los compañeros que están detrás de cámaras, con los compañeros que creen en el cine paraguayo, que creen que en Paraguay se pueden contar historias”.

“Todo recicladi”

Fiel a su estilo, Lali González contó en sus historias de Instagram que su fabuloso look “total white” fue reciclado. “Para la gente que me pregunta datos sobre mi outfit, justo hoy es todo recicladi. Ropa que usaba en el verano del 98, antes de embarazarme ¡y que ahora me vuelve a quedar!” confesó Lali a sus fans y les dejó un dato importante: “El blanco siempre te deja carísima”.