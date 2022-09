Laura Martino recibió sus 47 años rodeada del amor de su familia

La casa de la exmodelo Laura Martino hoy está de fiesta porque ella, la reina del hogar, celebra una nueva vuelta al sol. Su marido Daniel Reynal y sus hijos Ian y Mía le organizaron un desayuno sorpresa bien tempranito para iniciar el día de su cumpleaños número 47. Flores, dulces y varios obsequios recibió Laura Martino en su cama, mientras su familia la llenaba de mimos y buenos deseos.

Lea más: Laura Martino nos cuenta cómo fueron sus vacaciones en EE.UU.

Además, anoche ya fue agasajada, esperando las 00.00, en el marco de una cena que compartió con sus familiares, entre quienes además de su esposo y los chicos, se encontraba su mamá, doña Miriam Castro.

Lea más: Laura Martino se mostró feliz y agradecida al celebrar los 52 años de su esposo

Laura Martino, agradecida por sus 47 años

Laura Martino, recordada exmodelo de la época dorada de las pasarelas, no ocultó la felicidad de cumplir un año más de vida rodeada de sus seres más queridos y también se mostró agradecida con Dios.

“Gracias, gracias Señor por estos 47 años que me regalaste, perdón por los momentos de angustia y no confiar en tus promesas. Hoy inicia un nuevo año para mí, en donde te pido que me des más fe y sigas sanando mi corazón para cumplir tu propósito en mi vida. Salmo 34:8. Dios es bueno, Jesús el centro”, escribió Laura Martino en su cuenta de Instagram.