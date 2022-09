Mario Cimarro posó por primera vez con su hija Briana

Vestidos con el mismo look floral, la familia de Mario Cimarro posó completa por primera vez tras la llegada de Briana. En las postales se ve al actor cubano de 51 años mirando tiernamente a su primera hija, a quien tiene en sus brazos. Y, por supuesto, los acompaña la bella mamá, la modelo eslovaca Broni Gregus, “la musa de su vida”.

Lea más: ¡Ya nació Briana, la hija de Mario Cimarro!

Mario Cimarro celebra el primer mes de Briana

“En tu primer mes hablaremos de tu nombre. Briana… tiene facilidad de hacer amistades debido a su gran simpatía. Es inquieta, entusiasta, curiosa y observadora”, comenzó escribiendo el papá de estreno Mario Cimarro esta mañana en su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores.

Lea más: Mario Cimarro reveló el sexo de su primer hijo el día de su cumpleaños número 51

Luego, el actor cubano continuó expresando sobre el significado del nombre de su pequeñita: “Su fortaleza interior, la perseverancia para conseguir objetivos, la constancia, la voluntad y la seguridad en sí misma la definen como virtuosa, fuerte y noble. Tiene una imagen sofisticada, pero alegre”.

“¡Y con una alegría infinita tu papá y mamá celebramos tu primer mes de cumpleaños! ¡Por cierto, no me hagas caso cuando te habló ininteligiblemente y en confusos sonidos casi siempre acompañado de una gran sonrisa, lo importante es que me doy cuenta rápido y te comienzo a hablar normalmente!”, puntualizó Mario Cimarro, quien se derrite de amor al tener a Briana en sus brazos.