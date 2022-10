Nilda Vera, la madrugadora periodista de ABC Cardinal

Nilda Vera lleva varios años haciendo periodismo, pues se inició con solo 19 años en el mundo de los medios de comunicación y fue creciendo paso a paso. Ella es la conductora del programa Madrugada ABC Cardinal, un espacio que va de lunes a viernes, de 00.00 a 05.00, por la 780 AM, y de 00.30 a 05.00 por ABC TV.

Nilda Vera está acompañada cada madrugada por Luis Martínez, coconductor y operador; Miguel Pedrozo, camarógrafo, y Rodolfo López desde exteriores.

Sobre sus inicios en ABC Cardinal, la periodista nos contó: “Cuando se iba vender Cardinal me llegó la propuesta de Don Acero (Zuccolillo), quien había sido solía ver la presentación de mis informes y me invitó a formar parte del equipo de Fórmula 1, ABC Cardinal. Y qué puedo decir, así como un futbolista sueña con jugar en los clubes más importantes, un periodista comprometido quiere llegar a ABC”.

“Cuando me dijeron que viera un operador que me acompañara, pensé en Luis Martínez, con quien hacía años ya trabajábamos. Mi programa se llamaba la Sirena Cardinal por lo que lo mío casi siempre son casos de emergencia y haciendo alusión a la sirena de bomberos o la policía. Y aquí le dieron el nombre de Madrugada Cardinal”, relató Nilda Vera.

Luego, la comunicadora siguió expresando: “Me trajeron para hacer radio y en una ocasión cuando hubo un feroz incendio en Puerto Elsa, y como sabía que teníamos la infraestructura para salir en dúplex por tevé y tengo la suerte de trabajar con Miguel Pedrozo, un capo; entre Luis, Miguel y yo llamamos a Carlos Giménez alias Pequeño para que nos haga el aguante con las imágenes de apoyo y a Rodolfo para informar desde exteriores. Y reventamos porque éramos el único medio 24 horas en vivo y desde el lugar de los hechos. A partir de ahí le invité a Rodolfo y se acopló a nosotros. Y creo que le gusto el tema a los jefes y nos extendieron hasta las 5 de la mañana”.

“Creo que los compañeros que forman parte del equipo madrugada aman lo que hacen y se refleja en el resultado”, destacó orgullosa Nilda Vera.

Nilda Vera y el programa Madrugada Cardinal, comprometidos con sus oyentes

Al consultar a Nilda Vera qué ofrece a los oyentes el madrugador programa, la periodista explicó: “Madrugada Cardinal ofrece a la gente compromiso. ¿En qué sentido? Resulta que en nuestro país no podés enfermarte o tener una emergencia en la madrugada porque las respuestas son solo en horario de oficina y es allí donde nosotros entramos en escena. Cuando la gente desesperada llama diciendo que no le atienden a su paciente porque no hay lugar en los hospitales públicos y están bajo los árboles suplicando una cama. Y pasa que yo llamo al que corta la torta y sooorpresa, aparece un lugar para el paciente”.

“O se necesita terapia y la gente no sabe cómo es el protocolo para entrar en lista de espera o cayó una columna de la Ande y no les atienden al 160, entonces somos intermediarios para conseguir esa asistencia. Mientras yo estoy detrás de esto, Luis está con la audiencia”, siguió contándonos Nilda Vera sobre el trabajo que realiza con su equipo de profesionales en Madrugada ABC Cardinal.

Los corresponsales y los oyentes, los mejores aliados

Para Nilda Vera la labor de los corresponsales de ABC de todo el país es fundamental para Madrugada ABC Cardinal. “Creo que la buena comunicación con los compañeros corresponsales también es de suma importancia, porque si hay algo importante están ahí para nosotros a pesar de la hora”

“Y, sin dudas, el aporte de los oyentes y televidentes que se convirtieron en nuestros corresponsales enviándonos videos, fotos y hasta consiguiendo números telefónicos de los que están en el lugar donde emerge la noticia, no tiene precio, porque están colaborando porque te quieren y valoran tu trabajo”, señaló emocionada Nilda Vera.

Sus inicios en los medios

Quisimos que Nilda Vera nos recuerde sus inicios en los medios de comunicación y ella rememoró: “Inicié en Canal 13, a los 19 años, cuando era estudiante, y un año después me incorporé en de Departamento de programación. Posteriormente, cuando comenzó el auge del fútbol femenino fui a la cobertura, pero como camarógrafa. Y es que como yo vivo en San Lorenzo, zona límite con Capiatá, ir a mi casa a almorzar no era factible e implicaba mucho gasto en cuanto al pasaje, y como ese horario lo tenía libre, los funcionarios antiguos, maestros de las telecomunicaciones, me enseñaron cámara, operar desde VTR, sonido, producción, edición, etcétera. Hasta salió mi nombramiento como coordinadora de VTR y lo rechacé porque no podía ir yo a ser jefa de los que me enseñaron, además lo que quería era ir prensa. Años después, estando en programación me tocó solucionar el problema con unos casetes Betacam que tenían que ser convertidos a otro formato y a partir de ahí don Carlos Martini pidió por mí para encabezar uno de sus proyectos y pasé a ser directora y productora de Martini”.

“Ese programa fue como mi gol de oro, porque luego pude hacer otros programas con Santi González en AAM, los tres primeros ciclos, y a la par DR. Romance con Jorge Puig. Prácticamente vivía en el canal pero estaba feliz porque hacía lo que a mí me gustaba”, siguió expresando Nilda Vera, quien también es bombera voluntaria y como tal quiso dar a conocer el servicio que brindan: “Conseguí un equipo, los auspicios y recursos para la realización de Emergencias 132, que estuvo al aire por 5 años consecutivos, hasta que lo dejé a cargo de otros camaradas porque ya no tenía tiempo”.

Nilda Vera es una de las pioneras del área Policiales. Al respecto contó a ABC Digital: “Cubrir policiales vino de la mano de Guillermo Domaniczky cuando asumió la gerencia de prensa por lo que jamás voy a olvidar la oportunidad que me dio y de ahí en más la gente fue conociendo mi trabajo y me adoptó. Me tocó presentar mis reportes en la mañana temprano y aquí sigo tantos años después”.

“Inicie los programas de radio en la antigua Cardinal de la mano de Diego Marini, quien confió en mí y me dio el espacio de noche-madrugada y a la par seguía con el canal haciendo dúplex para el noticiero tercera edición. Cuando el 13 pasó por los peores momentos y todos se fueron a otros medios yo me quedé porque solo las ratas abandonan el barco cuando se hunde y junto a mis compañeros más antiguos nos propusimos ayudar a levantar el canal y lo conseguimos”, recordó Nilda Vera.

En plena cobertura policial conoció a su marido

Nilda Vera tiene muchas anécdotas, pero le pedimos que nos cuente una y ella sin rodeos nos reveló: “En una cobertura de homicidio en Luque conocí al que hoy es mi marido. Nos saludamos en la escena del crimen y luego cada quien por su lado, hasta que nos topamos devuelta en la morgue. Nos presentó mi camarógrafo, nos pasamos la mano y a partir de allí estamos juntos”.

“Juan Agüero es el más antiguo cubriendo policiales y todos los que hoy somos conocidos en este ámbito podemos decir que él nos enseñó a sobrevivir a los peligros de la noche y madrugada. Hoy en día con la tecnología es mucho más fácil la cobertura, pero antes tu vida dependía de los colegas que acudían a tu auxilio y se ponía fea la cosa en las coberturas”, siguió relatando Nilda Vera.

El legado de Don Acero

“La camada del equipo policial más antiguo ya está pasando a retiro en su mayoría y comienza a surgir la sangre nueva y espero que honren la profesión y no olviden porqué Don Acero nos eligió. En la última conversación que tuve con él me dijo: ‘Tienen que estar muy atentos porque les van a poner competencia, pero no olviden porqué están en ABC, porque tienen que defender la patria y su arma es el micrófono, no doblegarse y dar siempre espacio a los que no tienen voz’”, finalizó expresando Nilda Vera.