Thalía, Annita, Laura Pausini y Luis Fonsi, ¡listos para presentar los Latin Grammy!

Thalía, Annita, Laura Pausini y Luis Fonsi serán los encargados de presentador mañana los Latin Grammy 2022, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Todos ellos suman varias nominaciones a los Latin Grammy en sus años de carrera y desde que llegaron a la “Capital Mundial del Entretenimiento” están pasando muy bien, según comparten en sus redes sociales.

La mexicana Thalía se mostró feliz y hace instantes escribió en su cuenta de Instagram: “Feliz por estar aquí, viva, alegre, celebrando la música”.

Anitta: “Si los ensayos ya están súper top, imagínate mañana”

Mientras la brasileña Anitta expresó: “Que experiencia increíble estar en los Latin Grammy este año cantando, dos veces nominada y también como presentadora junto a mis amigos Luis Fonsi, Thalía y Laura Pausini. Que noche... Si los ensayos ya están súper top, imagínate mañana”.

Por su parte, Laura Pausini compartió imágenes de la conferencia de prensa que brindaron ayer y afirmó orgullosa: “¡Que comiencen los juegos! Te llevaré a lo largo de este increíble viaje en Las Vegas conmigo”. Y hoy, la italiana que llegó a Nevada acompañada de su padre contó a sus seguidores: “Son las 6 de la mañana en Las Vegas y las luces que veis desde mi ventana son las que iluminan la ciudad día y noche. Esta noche estaré en el evento ‘Person of the Year’, pero no estoy despierta por eso. ¡Me estoy preparando porque me esperan 6 horas de ensayos en el escenario para la gran ceremonia de los Latin Grammy de mañana noche! ¡Será genial!”.

Berta Rojas tiene dos nominaciones

Entre los nominados de este 2022, que están distribuidos en 53 categorías, se encuentra nuestra compatriota Berta Rojas con dos nominaciones: Mejor Álbum de Música Clásica y Mejor Obra-Composición Clásico Contemporánea. Los artistas latinos fueron seleccionados entre más de 18.000 candidaturas y participan las composiciones musicales lanzadas entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022.