Aniele Rockenbach se prepara para representarnos en el Miss Charm 2023

Aniele Rockenbach será la representante paraguaya en el certamen Miss Charm 2023, que se desarrollará en Ho Chi Minh City, Vietnam, en febrero próximo. La joven de Santa Rita, Alto Paraná, fue designada por Promociones Gloria para llevar la bandera guaraní en el evento mundial.

Any Rockenbach: “Seguiremos dejando a nuestro país en lo más alto”

“¡¡Oficialmente Paraguay ante el mundo!! Me llena de emoción poder vivir eso con ustedes, por primera vez voy a un certamen mundial y no hay palabras para describir todos los sentimientos que pasan acá adentro, seguiremos dejando a nuestro país en lo más alto y mostrando de lo que somos capaces con nuestra bondad, fuerza, inteligencia y amor”, expresó la modelo Any Rockenbach en su cuenta de Instagram.

Lea más: Gustavo Gómez disfruta de sus vacaciones europeas con su esposa e hijos

Luego, siguió contando a sus seguidores: “¡Este año Dios me ha preparado muchísimas sorpresas, durante estos meses me van acompañar en mi preparación, transformación y evolución como persona y mujer!”. “¡Tengo un proyecto social que nació en mi corazón cuando aún era una niña, que por fin a través de esta visibilidad será posible hacerse realidad! La noche final es en febrero y se va realizar en Vietnam”, destacó Any Rockenbach, quien al finalizar señaló feliz: “Por supuesto que es el primer paso para grandes cosas, quiero agradecer por todo el cariño y el amor que siempre me desean, ¡gracias por todo el apoyo, juntos y unidos llegamos lejos mi Paraguay!”.

Lea más: Anuel y Yailin serán padres de una niña

Más de Aniele

Any Rockenbach tiene 22 años y es una modelo profesional que trabaja en el exterior. Actualmente, la joven nacida en Santa Rita vive en Ciudad de México. También estudió estética, maquillaje y marketing digital.

La joven ama a los animales y trabaja en proyectos sociales para los peluditos, como ferias de adopción responsable, vacunación, castración y recolección de alimentos.

Más de Miss Charm

“El certamen Miss Charm será el pionero en usar la tecnología blockchain aportando un valor emocionante a los concursantes, patrocinadores y audiencia. Se convertirá en el primer concurso de belleza del mundo en fusionar actividades tradicionales y web 3.0″, destaca Promociones Gloria en su cuenta de Instagram, donde también revela que el premio a la ganadora del certamen será de 100 mil dólares.