Denise Hutter, con Gastón a bordo, cuenta las horas para la llegada de la Nochebuena acompañada del dulce Ignacio

La conductora de Ensiestados, Denise Hutter, espera una Navidad muy especial y para guardar un registro fotográfico de esta mágica época del año posó con Ignacio para la profesional Celeste Montaner. Mamá Denise lleva en su vientre a Gastón, fruto de su amor con Aldo Franco, y durante la sesión fotográfica el hermanito mayor no dejó de besar la pancita de su bella mami.

Denise, ¿cómo recibís esta Navidad tan especial para vos y tu familia?, fue nuestra primera pregunta, y ella nos respondió: “¡Con mucha intriga! No imagino cómo debe ser criar a un bebé de días con el hermanito mayor demandando también amor, atención y cuidados. ¡Y en nuestro caso se suma también el hijo de mi novio, que cuando se juntan con Ignacio son dos terremotos! Pero estoy más que lista para el desafío, siempre soñé con tener una familia numerosa y por fin se me dio”.

Lea más: Denise Hutter, en la dulce espera: "Fue un bebé súper buscado"

“Esperamos a Gastón para la segunda quincena de febrero o a más tardar comienzos de marzo. Los controles, que hasta hace poco eran una vez al mes, desde la semana que viene empezarán a ser cada 15 días, así que ahí seguiremos más de cerca su crecimiento y tendremos una idea más precisa, pero en principio esperamos un pisciano”, nos adelantó Denise Hutter.

Denise Hutter, conmovida con la ternura de Ignacio

¿Qué fue lo que más te gustó de posar este año con Ignacio en la previa navideña?, fue nuestro siguiente requerimiento y la conductora de ABC TV nos dijo emocionada: “La ternura de ver a Ignacio besando mi panza. No lo hizo por indicación de la fotógrafa sino porque le nació. Todo el tiempo lo hace en casa. Llego del canal y automáticamente me da un beso a mí y un abrazo a la panza. Está tan feliz con la llegada de su hermanito, que me emociona verlo”.

Lea más: ¡Denise Hutter espera un niño!

Y, por supuesto, quisimos saber cuál fue el pedido de Ignacio a Papá Noel. “Así como nosotros pedíamos juguetes que veíamos en los comerciales de la tele, los chicos de ahora parece que piden lo que ven en Youtube. En un canal de Unboxing de juguetes vio un dinosaurio pequeñito que se lleva en el dedo y hay que acariciarlo para que no gruña... Algo así. ¡La cuestión es que hace meses que lo quiere, y apenas le propuse hacer la cartita para Papá Noel se acordó del dinosaurio!”, expresó entre risas Denise Hutter.

En otro momento de la nota consultamos a mamá Denise qué dice el hermano mayor al ver crecer la pancita que tanto mima. “¡Le parece muy graciosa! El otro día me dijo: ‘Mami, tu panza está enorme’. Lo único que me cuesta es recordarle que ya no puedo tirarme al piso a jugar con él, me da mucha pena cuando me pregunta si ya puedo agacharme y tengo que responderle que aún no, que su hermanito tiene que nacer para que pueda volver a jugar en el suelo con él. Pero lo entiende súper bien y me contrapropone cosas como: ‘Bueno, entonces alcemos mis juguetes a la cama y juguemos ahí’”.

Y antes de despedirnos preguntamos a Denise Hutter dónde pasarán esta Nochebuena y el Año Nuevo. “Vamos a pasar ambas fiestas en la casa de mi tía materna. ¡Es una tradición de muchísimos años y Aldo se nos acopló desde que estamos juntos!”, reveló la conductora de Ensiestados de ABC TV.