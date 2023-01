Yehimy Alison volvió a la pantalla chica de ABC TV

La querida Yehimy Alison González volvió al ruedo televisivo. Luego de algunos años alejada de la pantalla chica, tiempo en el que se dedicó plenamente a la radio, ahora la podemos ver como reportera en ABC TV. “Por 7 años estuve fuera de la tevé, volver a los reportajes en un formato de crónicas es salgo que demanda mucha concentración y profesionalismo. Durante más de 10 años me dediqué a los reportajes especiales, con tiempo y mucho cuidado, adoraba que me felicitaran por la investigación y ahora espero que lo hagan por la eficiencia en su conjunto”, comenzó contando Yehimy Alison a ABC Digital.

Luego, siguió relatando entusiasmada: “Volví principalmente por la confianza que depositan en mi experiencia y por una casualidad que generó esta oportunidad... Reemplazando a una productora periodística. Sí señoras y señores: ‘La oportunidad tiene pelos en la frente’, lo que significa que hay que agarrarla de frente y no dejarla pasar”.

Al preguntarle qué siente al volver a estar en contacto a través de la pantalla con sus seguidores de siempre, Yehimy Alison González respondió sin rodeos: “La gente que no se olvidó de mí en mi paso por tevé y la que siempre me escuchó en radio, está muy contenta, pude percibir el cariño en los comentarios de Instagram, de verdad me hacen sentir muy especial. Para los que no me conocen, sepan que tiene una reportera amiga con oficio de contar la verdad y de manera natural, en síntesis ‘Tal como es’”.

¿Y qué te dicen tus fans incondicionales ahora que nuevamente te ven en sus televisores?, consultamos a Yehimy Alison. “Saludos y deseos de éxitos, algunos ya preguntan cuándo vuelvo al aire en radio y yo les digo: “¡Eñecalmaaaaa!”, expresó entre risas la comunicadora.

Yehimy Alison: “En las crónicas un día es diferente al otro”

La periodista Yehimy Alison González lleva más de dos décadas en los medios de comunicación y quisimos saber qué es lo que más le gusta de hacer tevé.

“ABC TV me dio la posibilidad de desenvolverme en al menos tres ambientes: conductora de programa, crónicas periodísticas para el noticiero y producción periodística... cada una es especial. En el detrás de cámaras el mundo periodístico es vertiginoso y muy demandante como el de un director de orquesta, mis respetos a todas las productoras y productores, directores de cámaras, sonidistas, camarógrafos, editores. En las crónicas un día es diferente al otro, agrego que el conocimiento debe ser muy amplio, es como jugar al ‘piensa rápido’. Mientras que en la conducción sos la cara de este equipo afinado, y en lo personal creo que el mejor conductor es aquel que tiene en cuenta que la noticia o el contenido es el protagonista”, explicó Yehimy Alison al tiempo de destacar: “Me gustan todas las áreas y la oportunidad que ABC me da de ir creciendo en cada ámbito, es lo que más me gusta realmente”.

Una vocación que nació en la adolescencia y “sigue firme y más fuerte cada día”

Nuestro último requerimiento a Yehimy Alison fue qué novedades más se vienen en su carrera periodística este 2023 y ella con su característica buena onda contestó muy sincera: “Ni idea, de hecho, no pensé jamás que mi inicio del 2023 sería este”.

“Una vez alguien dijo que ‘el periodismo es la manera más divertida de ser pobre’, aunque solo estoy de acuerdo parcialmente (imagínense en qué parte)”, señaló entre risas para luego finalizar: “Lo que sí sé es que esta profesión que elegí, en una vocación que nació en mi cuando apenas era una adolescente de 12 años, sigue firme y más fuerte cada día. Estar a la altura es mi desafío”.