Pelusa Rubin vive sus vacaciones a pura familia en Arroio do Sal

Luego de un año laboral intenso, Pelusa Rubin y su esposo Emilo García se encuentran disfrutando de unas vacaciones muy familiares en Arroio do Sal, Río Grande do Sul, Brasil. Hasta ahí primero llegó la conductora con sus hijos Ezequiel, Emmanuel, Laura y Lucía, sus nueras, yerno y sus adorados nietos Eliah, Eitan, Eliana y Gael, y juntos recibieron al 2023 en las playas brasileñas. Luego, el pasado domingo se sumó al clan papá Emilio García, pues no pudo viajar antes debido a los compromisos laborales con su agrupación musical.

Lea más: Pelusa Rubin tras la partida de su padre: "Él fue como un gran árbol frondoso"

Pelusa Rubin deseó más salud y amor a todos

“Recibiendo el 2023 en familia. Emi tuvo que quedarse en Paraguay por sus shows con La Retro, pero llegará pronto para seguir festejando con nosotros frente al mar. ¡Les deseo más salud! ¡Más amor! Y más sueños cumplidos ¡Feliz 2023!”, expresó Pelu Rubin desde Arroio do Sal antes de que llegará su amor eterno junto a ella, pero ahora los tortolitos ya están juntitos disfrutando de días inolvidables con sus hijos, nietos y sobrinos.

Lea más: ¡Pelusa Rubin y Emilio García cumplieron 40 años de casados!

Paseos a orillas del Atlántico, mimos, juegos, peñas nocturnas son algunas de las actividades que realizan los miembros de la gran familia de Pelusa Rubin en Arroio do Sal, que se encuentra a 30 km al sur de Torres y 175 km de Porto Alegre, y ofrece 27 kilómetros de costa atlántica y varias playas.