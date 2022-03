¡Pelusa Rubin y Emilio García cumplieron 40 años de casados!

El 20 de marzo de 1982 unieron sus vidas en matrimonio Pelusa Rubin y Emilio García, luego de cinco años de noviazgo. Hoy, la pareja suma cuatro hijos: Ezequiel, Emmanuel, Laura y Lucía, y también cuatro nietos: Eliana, Eitan, Eliah y Gael, quienes ayer los llenaron de mimos por sus Bodas de Rubí.

Pelu: “Siento que todo pasó tan rápido...”

La conductora de tevé Pelusa Rubin expresó emocionada en sus redes sociales: “Hoy, 20 de marzo celebramos 40 años de casados y 5 de novios, es mucho tiempo ¿verdad?”.

Luego, continuó: “Sin embargo siento que todo pasó tan rápido... Los años, meses, días y horas junto a un hombre noble y soñador con el cual formamos una familia de 4 hijos, 3 casados con personas bellas. Ya somos abuelos y papás nuevamente, pero de Janita. Solo agradezco a la vida tanto regalo”.

Emilio: “Te amo más que alguna vez”

El siempre enamorado Emilo García también dedicó un mensaje a su amada Pelusa Rubin el día en que recordaron cuatro décadas de jurarse amor eterno.

“Pasaron 40 años de aquel instante, porque apenas son instantes, es demasiado y poco, siento que es poco, porque te merecés tanto más que una vida no basta, te amo más que alguna vez, más que algún atardecer, más que se llevo un ayer, ¡gracias eternas, por tu amor incondicional!”, escribió el músico Emilio García en su cuenta de Instagram.

Luego, el marido de Pelusa Rubin siguió expresando algunas frases de románticas canciones. Entre ellas se pudieron leer: “‘Quiero estar contigo, pasar los días a tu lado amor, enlazar mi cuerpo con el tuyo una simbiosis emocional, sin tu aire yo no vivo, me siento mal herido y sin pulmón, sos el bosque que respiro, sos la savia que alimenta mi pasión’. ‘Solo vivo yo me muero y respiro, solo quiero compartir contigo esta alegría, de la vida, los colores, la esperanza de las flores y el amanecer de un nuevo día’”. “Algunas frases que se hicieron canción e inspiraron este amor. ¡Gracias por tanto!”, finalizó el mensaje de Emilo García a Pelusa Rubin por sus 40 años de casados.