La nutricionista Pali Acosta aconseja qué llevar para comer durante un viaje

“¿Vas a viajar dentro de poco o estás de viaje y no sabés qué llevar para comer?”, preguntó la nutricionista Pali Acosta en su cuenta de Instagram, donde dejó prácticas ideas de snacks saludables a sus seguidores. “Lo ideal es anticiparse siempre, ya que tanto en la carretera como en los aeropuertos o aviones no encontramos siempre opciones equilibradas y muchas veces nos puede caer mal o pesado si consumimos algo que no estamos acostumbrados a comer”, comenzó escribiendo Pali Acosta.

“Si vas a tomar un vuelo, podés llevar comida sin problema en tu carry on, lo que no te van a dejar pasar son líquidos mayores a 100 ml. Podés llevar tus suplementos en el vuelo (ejemplos: whey protein y creatina), lo ideal es que guardes en un envase pequeño lo que vas a consumir en tu viaje y lo demás guardarlo en tu maleta que despachás”, expresó la nutricionista Paloma Acosta.

Lea más: Pelusa Rubin vive sus vacaciones a pura familia en Arroio do Sal

Pali Acosta: “Disfrutá en equilibrio”

La profesional de la nutrición Pali Acosta luego enumeró algunas opciones ideales para llevar camino a tus merecidas vacaciones de verano.

Lea más: La conductora Jazmín Pazos disfruta de sus vacaciones en Punta del Este

“Prepará comidas completas con proteínas y/o grasas para mantenerte saciado/a, pueden ser pancakes o waffles de avena, sándwiches/tapiocas rellenas con alguna fuente de proteína (queso, pavo, tofu)”, recomendó la nutricionista.

“Whey protein más fruta, palomitas de maíz más frutos secos, fruta más mantequilla de maní o almendras” son otras ideas de snacks saludables que brindó Pali Acosta, quien finalmente destacó: “No olvides que estás de viaje, disfrutá en equilibrio, tratá de hacer buenas elecciones, pero también compartí, probá cosas que no encontrás en tu país, relajate, no pasa nada si te comés eso que tanto te gusta o apetece”.