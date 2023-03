Chris Ferreira, el nutricionista guaraní que vive en EE.UU. y arrasa en las redes

Chris Ferreira combina muy bien sus facetas de nutricionista y actor para dar consejos prácticos con humor sobre cómo alimentarse para llevar una vida más sana a sus casi 230 mil seguidores en Instagram y más de 425 mil seguidores en Tik Tok.

El joven es oriundo de Encarnación y desde hace media década reside en Estados Unidos. “Vivo acá hace 5 años, estoy en Brooklyn, New York”, comenzó contando a ABC Digital el nutricionista que arrasa en las redes, donde tiene una legión de fans de todo el mundo.

Al consultarle si actualmente se dedica a la actuación y la nutrición, Chris Ferreira contó sin vueltas: “Me dedico a ambos rubros. Más que nada a la nutrición ahora mismo, porque me di una pausa con la actuación por una crisis de ansiedad, con un ataque de pánico que me dejó como fuera del mercado el año pasado. Realmente necesitaba ponerle todo el énfasis a mi recuperación, a mi salud mental; entonces decidí dejar la actuación a un lado, porque eso involucra mucho estar expuesto, salir, hacer audiciones, y yo no me sentía bien en ese momento. Entonces decidí dar una pequeña pausa, pero ahora ya estoy mucho mejor, sigo en tratamiento, pero muchísimo mejor. Así que, hago las dos cosas acá”.

Chris Ferreira: “Cuando llegué a EE.UU. comencé a trabajar como lavaplatos”

Y sobre cómo comenzó a crear contenidos que hablan de nutrición para sus seguidores en las redes, Chris Ferreira explicó: “Empecé a crear contenidos por fuerza mayor, realmente. Cuando llegué a EE.UU. comencé a trabajar como lavaplatos, también hacía delivery por las calles de Manhattan en bicicleta, y a los tres meses más o menos, me echaron; seguramente por inútil, porque no sabía hacer las cosas. En ese momento ya vivía solo, tenía que pagar rentas, tenía un gasto fijo de más o menos 2.500 dólares al mes y estaba sin trabajo. Entonces, dije: ‘Algo tengo que hacer’”.

Luego, Chris Ferreira siguió explicando: “En ese momento había terminado recién la película ‘Los Buscadores’, era como conocido todavía en Paraguay, la gente se acordaba todavía de mí. También sabían que era nutricionista, y decidí usar eso a mi favor, el hecho de haber estado expuesto con la película combinarlo con la nutrición y empezar a atraer gente de alguna forma. Probé dando consejos gratis de cómo bajar de peso, subiendo dietas completamente gratis en Facebook, y eso fue lo que empezó a traerme gente. Luego, después de un tiempo, me di cuenta que podía hacer un dinero como para vivir acá solamente creando contenidos en las redes y tratando a mis pacientes de forma online”.

“Nutrición sencilla mezclada con humor”

Chris Ferreira tiene un sello característico a la hora de presentar sus contenidos en las redes, pues une buena onda, humor y consejos saludables. ¿Cómo lo hace? “Trato de generar contenido que va a un público tipo mi mamá, mi abuela, mis tías, gente que no es profesional del área, que no es nutricionista y que quiere aprender a comer diferente sin aburrirse en el intento, sin fracasar en el intento”, aseguró el nutricionista guaraní que vive en Nueva York, para luego destacar: “Trato de ser lo más explícito posible, lo más simple posible, meto muchísimo lo que es la actuación ahí, porque mucho de lo que ven es también un personaje. No todo el tiempo estoy ‘pum para arriba’, ni soy así de extrovertido como me muestro redes. Entonces, es un poquito jugar y juntar mis dos carreras, y básicamente eso, unir una nutrición sencilla, aplicable a lo que es la realidad de la gente en Paraguay y en América Latina, mezclada con un poquito de humor. Y creo que ahí está el éxito de mis cuentas”.

Pacientes virtuales de todo el mundo

Preguntamos a Chris Ferreira de qué países son sus fans de las redes y él nos reveló orgulloso: “Tengo seguidores de todos los continentes, de todos los países de América Latina; de Europa, como España, Alemania, Italia. También gente que está en Japón. Obviamente, todos de habla hispana, pero gente que está alrededor del mundo”.

El nutricionista compatriota atiende de manera virtual a sus pacientes y tiene todo un equipo de profesionales que lo acompaña día a día. “Tengo un consultorio virtual, Chris Ferreira Nutri empezó simplemente como una página de Facebook que daba contenido gratis y hoy por hoy ya es una marca registrada que tiene 10 personas a su cargo, gracias a Dios. Tenemos unos 350 pacientes en tratamiento alrededor del mundo, tengo mis grupos de descenso de peso”, explicó Chris Ferreira.

“Tengo mi equipo completo entre asesores de marketing, asesores nutricionales, asesores de ventas que se encargan de trabajar conmigo. Yo soy la imagen, soy la cara, soy la persona que sale a exponerse y detrás de mí viene la gente interesada en tratarse, y hay todo un equipo de profesionales que se encarga de recepcionarlos”, finalizó contándonos Chris Ferreira, quien día a día suma seguidores de todo el mundo en sus redes, pero siente añoranza de nuestra tierra guaraní: “Lo que más extraño es mi gente, mi familia, mis amigos, y los fines de semana de escapes al interior del país”.