El futbolista Fernando Cardozo y Eliana Chaves cuentan los días para la llegada de su niña

El futbolista Fernando Cardozo y Eliana Chaves están felices y ansiosos esperando la llegada de su niña en camino, y a poco del nacimiento de la princesita posaron para la fotógrafa Ramona Cabrera en una bella producción.

“Que sea eterno todo aquello que nos haga bien. Ohana”, expresó la futura mamá en su cuenta de Instagram y el orgulloso papá Fernando Cardozo rápidamente reaccionó al posteo expresando: “Les amooo” y luego compartió la publicación en su feed.

En solo 24 horas la imagen compartida por la parejita en la dulce espera ya lleva casi 15 mil Me Gusta y cientos de sus seguidores felicitaron a Fernando Cardozo y Eliana Chaves por la próxima llegada de la nena.

Eliana Chaves: “Sé que serás mi amor incondicional”

Mamá Eliana Chaves también mostró a sus fans una imagen suya con la princesita a bordo y escribió un mensaje dirigido a la beba: “No hace falta decir ni demostrar para saber qué serás la persona más importante de mi vida, desde que estás dentro de mí, sé que serás mi amor incondicional”.

“A veces las cosas pequeñas que uno no espera ocupa el lugar más importante en el corazón de una persona y tu llenaste el mío por completo”, destacó Eliana Chaves para luego continuar: “Todavía no has nacido y eres mi mejor regalo de la vida, te espero con ansias mi pequeña princesa de mamá”.