Leo Messi y Antonela Roccuzzo, elegantísimos en los Premios Laureus

Leo Messi llegó a la gala de los Premios Laureus con su esposa Antonela Roccuzzo, en París, Francia. Los tortolitos ingresaron de la mano y sonrientes al lujoso Pavillon Vendome. Ambos pasaron por la alfombra roja destilando elegancia y sobriedad, en una noche donde el futbolista argentino fue galardonado como el Mejor Deportista del 2022, en una premiación considerada como los Óscar del deporte.

Antonela y su look Total Black

Antonela Roccuzzo llegó a la gala de los Laureus enfundada en un vestido maxi negro de crepé, ajustado, con los hombros a la vista y tirantes cruzados en el cuello. El look se complementaba con unos aros plateados de eslabón largo y un par de calzados de taco grueso. Y no faltaron dos pulseras plateadas. Las joyas que llevó puestas Anto fueron de Tiffany & Co., según ella misma mostró en sus historias de Instagram.

Mientras que el pelo lo llevó muy sencillito, con un flequillo de costado y una coleta con trenza.

Con la sobriedad y sencillez que la caracterizan, Antonela Roccuzzo nuevamente demostró que se está convirtiendo en un ícono de la moda.

Y para su marido, el astro rosario Lionel Messi, Antonela eligió el clásico esmoquin negro con camisa blanca y un moño. El atuendo del capitán de la selección argentina de fútbol se completó con unos calzados de charol negro.

“¡Te mereces esto y mucho más!”

“¡Amor, felicitaciones! ¡Te mereces esto y mucho más!”, escribió Antonela Roccuzo en su cuenta de Instagram luego de que su esposo Lionel Messi recibiera el Premio Laureus al Mejor Deportista del 2022.

Leo Messi también utilizó la misma red social para agradecer por este nuevo galardón en su carrera futbolística. “Muchísimas gracias por estos premios tan especiales para el mundo del deporte, los Laureus Sport. Tanto el reconocimiento individual como el colectivo son el resultado de un éxito de todos, cumplí mi sueño levantando la Copa del Mundo, un sueño que en realidad era compartido por todos los argentinos, por eso los premios son para toda Argentina”, destacó Leo Messi.

“Gracias a mi familia y a mis seres queridos, que me respetan y me apoyan siempre. Y por supuesto a los medios de todo el mundo y a la Academia de los Laureus por elegirnos. ¡Abrazo a todos!”, finalizó emocionado Lionel Messi en sus redes.