Los hermanos Hockin: Papás primerizos

–Benjamín, a sus dos añitos, ¿cómo podrías describir a tu rayito de sol, a Sienna Vittoria?

–En esta etapa, definitivamente, Sienna ya no es una beba, aunque a veces me encantaría frenar el tiempo, pero ella ya es una niña mucho más independiente, con una personalidad firme que nos sorprende a mí y a mi esposa, Giulietta Mora, con ocurrencias día a día. Es muy curiosa, cariñosa, ordenada y traviesa. A la par, su forma de ser me enamora de una manera única.

–Charles, ¿cómo es tu bebita Izi?

–Es un ser hermoso en mi vida. Me alegra todos los días. Una bebita muy buena y tranquila, risueña, a quien le encantan las personas y las visitas. Con mi esposa, Gabriela Espínola, la queremos un montón. Nos sentimos muy bendecidos de tenerla con toda su forma de ser. Ella es algo maravilloso que nos pasa en la vida.

–Benji, ¿cómo cambió tu vida la llegada de Sienna? ¿Por qué eligieron ese nombre?

–Sienna Vittoria llegó el 8 de junio de 2021, definitivamente para derretirme de amor. Por ella cada día intento ser mejor, ella es mi motivación. Siendo tan pequeña me enseña día a día, y ser su papá es el regalo más hermoso que Dios me dio; ella es la luz de nuestra familia. Y en cuanto a su nombre, al comienzo pensamos que sería fácil, pero tardamos 8 meses en elegir. Le dije a mi esposa que lo único que quería era que el nombre no pudiera acortarse por así decirlo. Y la verdad costó bastante encontrar uno que nos gustara hasta que apareció Sienna y nos encantó al instante, y su segundo nombre Vittoria elegimos porque ella es una campeona desde que estuvo en la panza de su mami y, para mí, ella es mi mayor victoria para siempre.

–Charles, en tu caso, ¿cómo eligieron el nombre de Izibelle y cómo te cambió la vida su llegada?

–Ella es Izibelle Madelaine y nació el 15 de septiembre de 2022. Mi esposa, Gaby, eligió el nombre de Izibelle y yo elegí Madelaine, justamente en un viaje de aniversario. Nos cambió muchísimo la vida. Sin embargo, sigo haciendo todas mis actividades como solía hacerlo antes, pero con otra cabeza. Soy otro Charles, más renovado, disfrutando como nunca la vida con Izibelle y con mi señora, Gabriela. Es un momento muy completo en que está mi vida, bien puesta, con dos personas maravillosas a mi lado. Estoy inmensamente feliz, más centrado, más enfocado. Todo gira en torno a mi hija y mi familia, y eso hace que el deporte y todo lo demás me lo plantee mucho mejor. Estoy muy agradecido a Dios.

Lea más: El nadador Charles Hockin ya tiene a hija en brazos

Deportistas y rol de padre

–Con tantos compromisos deportivos y profesionales en la vida de nadador, ¿cómo logran distribuir el tiempo para estar en el rol de padre?

–Benjamín: A los un mes de nacer Sienna yo viajé a mis cuartos Juegos Olímpicos en Tokio, y la sensación que tuve de saber que mi bebé me estaba viendo desde casa fue como tener a la mejor hinchada presente. Después, el reencuentro en el aeropuerto fue algo inexplicable. Sinceramente tengo que decir que cuando uno disfruta de hacer algo, realmente no existe cansancio que le frene, y así me siento con mi hija. Ella es la que recarga mis pilas con sus mimos, con sus muecas graciosas, con sus abrazos, sus pucheritos, sus bailes y cuando me dice: “Papi” es la mejor recuperación que puedo tener para luego cumplir con todas mis responsabilidades y compromisos. Por eso adecué todos mis entrenamientos para pasar el mayor tiempo posible a su lado, no me quiero perder de ningún momento, porque primero soy su papá.

–Charles: De momento, no tuve muchos viajes. Solamente los Juegos Odesur en Colombia cuando estuve afuera y ella tenía menos de un mes. Luego, en el segundo viaje que fue en diciembre, ella tenía cuatro meses y allí fueron diez días. Obviamente la extrañé muchísimo, pero constantemente hacemos videollamadas. Estoy pendiente de ella todo el tiempo para que junto con mi señora siempre estén bien. Espero pronto poder llevarla conmigo a las competencias. El próximo mes de julio viajamos al Mundial en Japón, pero todavía no podrá ir. Pero en un año más seguro me podrá acompañar.

–¿Cuál es el momento que más les gusta compartir con su hija?

–Benjamín: Definitivamente nuestros viajecitos en el vehículo, cantamos y bailamos juntos; también a la hora de su baño, y al secarle el cabello cantando con sus rulos que me enamoran.

Lea más: El mensaje de Benjamín Hockin a Sienna en el día de su cumpleaños

–Charles: Cuando llego a casa después de una larga jornada. Mis días empiezan muy temprano y salgo mientras ella duerme. Pero antes, siempre me despido de ellas con un beso para ir a entrenar. A la hora del almuerzo no nos vemos porque mi señora la lleva al trabajo con ella. De tarde entreno otra vez y recién a las 18:00 o 19:00 estoy de regreso con ellas. Siempre cuando llego está sentada en su sillita o jugando en el suelo con algún juguete. Al entrar y saludar ella ya presta atención y mira. Es emocionante ver esa mirada con su carita hermosa y sonriente. Algo especial. Los fines de semana nos quedamos un poco más en la cama para sentir su presencia.

–Sienna está en la edad en que te compra y te vende. ¿Hace alguna travesura que te vuelve loco como papá?

–Confieso que ella prácticamente me compra y me vende con todo. Pero cuando viene corriendo y me pide la mano para bailar juntos una música en especial, o cuando me dice: “Tamu, Papi” y me sonríe con su hoyuelito me derrito al instante!

–Y cuando salís o llegás a la casa, ¿qué es lo primero que hacés con ella? ¿Cómo te recibe?

–Me recibe con un grito de ¡Papi, Papi, Papi! Y viene corriendo y amaga un abrazo riéndose y yo le persigo después. Es supertraviesa Sienna.

Lea más: Benjamín celebra la vida de su esposa

–Charles, ¿Izi te despierta por las noches?

–Si mal no recuerdo, creo que máximo fueron dos o tres veces que me despertó cuando estuvo enfermita, pero después en todos estos nueve meses, para nada. Es muy tranquila, duerme de corrido toda la noche. Me deja descansar súper bien. Le gusta mucho la tranquilidad, que se la mime mucho, que le hablen, que jueguen con ella.

La mejor noticia del mundo

–¿En qué momento se enteraron de que iban a ser papá y cómo se sintieron aquella vez?

–Benjamín: Fue la mejor noticia de mi vida, mi esposa preparó la sorpresa para contarme que tendríamos un bebé y me emocioné muchísimo. Nunca voy a olvidar esa sensación única. También cuando les contamos a nuestras familias fue un momento de mucho amor y felicidad para todos, es la primera nieta tanto del lado de la familia de mi esposa como de la mía, así es que fue todo muy emocionante.

–Charles: Fue en el Día de los Enamorados, el 14 de febrero de 2022. Mi señora me entregó una cajita de regalo. Al abrirla estaba llena de flores y con una foto de la ecografía que mostraba que Izibelle ya estaba en camino. Fue muy emocionante y supe que era algo maravilloso que me iba a pasar en la vida. Desde entonces, hasta su nacimiento estaba ansioso cada día por conocerla. Cada ecografía, cada visita a la ginecóloga, era lo más deseado durante los meses.

Lea más: Charles Hockin celebró sus 33 años con el mejor regalo

–Y cuando llegaron las bebitas hermosas, ¿cómo se puede contar lo que sintieron?

–Benjamín: El día en que nació Sienna me quedé sin palabras, me sentí la persona más bendecida del mundo. No podía creer que nuestra beba ya estaba ahí en nuestros brazos, el alzarla upa, sostener sus manitos, besarla y mirarla por primera vez fue una sensación inexplicable de muchísima emoción que guardo en mi corazón para siempre, y ahora que la veo crecer siento que el tiempo pasa volando; por eso trato de aprovechar cada minuto a su lado.

–Charles: El día anterior tuvimos control y, aunque estábamos preparados, igual nos sorprendió cuando nos dijo: “Mañana”. ¡Cómo! ¿Ya? Como que todo pasó muy rápido. Preparamos todas las cosas y fuimos al sanatorio. Varias horas estuve con Gaby en los ejercicios para que el parto fuera normal. A las 19:30 entramos al quirófano y empezamos con los empujones. Fue algo increíble vivir esa experiencia. ¡Qué hermoso y grande es el cuerpo humano! Y qué maravillosa es la mamá que tanto esfuerzo realiza, se nota en su rostro, y luego, la emoción, terminado el proceso, de ver que ya dio a luz. Es algo increíble e indescriptible. Salió una bebita del cuerpo de mi señora y allí nomás ya poder abrazarla y escuchar su primer llanto... La verdad, no tengo palabras para contar cómo fue. Luego la abrazamos los dos juntos. Desde ahí soy otra persona. Ese momento lo voy a recordar por siempre. Doy gracias a Dios por todos esos momentos.

–En las competencias, ¿hay un antes y un después de la presencia de Sienna e Izibelle? ¿Cómo se describe ese espíritu de nadador de papá?

- Benjamín: Durante el tiempo de pandemia donde aún no podíamos tener público presente en las competencias, la verdad que extrañé un montón no ver a mi familia, pero sabía que desde casa me alentaban y acompañaban como siempre. Y desde que pudo ir Sienna, es una emoción única, antes de tirarme al agua me encanta darle mil besos y mimos, y luego ella se adueña de mis medallas y se pasea así corriendo con las medallas puestas al cuello. Es lo mejor de lo mejor ver a mi “barrita brava” en las gradas.

–Charles: Claro que hay un antes y un después. Ahora ella suele venir a la competencia en los campeonatos nacionales. Tenerla en la tribuna es único. Se siente esa presencia de Izi y me da una sensación de más de energía, de sacar algo más de adentro. Es gratificante y le agradezco. Todo lo que hago ahora, pienso en ella. Es algo muy positivo y me enfoco más en todo lo que estoy haciendo en mi carrera.

–¿Le gusta el chapuzón a Sienna? ¿A qué edad le enseñarás a nadar?

–Desde sus 6 meses ella ya entró conmigo al agua, por ahora jugamos juntos y nos divertimos un montón. Más adelante sí ya le enseñaré a nadar porque es muy importante, sobre todo por motivos de seguridad en los niños y veremos si en un futuro le gusta el agua como deporte como a mí (ya veo que se me caerá la baba si eso es así) o veremos cuál será su pasión. De cualquier manera, ella sabrá que le apoyaré en lo que a ella le guste y decida hacer siempre.

–En el caso de Izibelle cómo es. ¿Cuál consideras la edad ideal para que aprenda a nadar?

–No hay una edad ideal para la natación. Todos los libros dicen desde los 4 años, pero puede ser antes. Y si ingresan a la natación cuanto antes, es mucho mejor. Normalmente, después de un año ya sacan su certificación de saber flotar y saber defenderse en el agua. En la actualidad, se considera que cuanto antes sepan nadar y manejarse en el agua mejor. A Izibelle ya le di unas cuantas clases, pero nada en serio, sino jugamos y practicamos en la bañera de la casa porque todavía es muy chiquitita. Pero más adelante vamos a intensificar las clases. Quiero que ella elija el deporte que quiera cuando sea más grande, pero seguro vamos a empezar con la natación.

–Benjamín, ¿cuál es su juguete preferido y con qué ropa te encanta verla vestida a Sienna?

–Realmente tiene un par de juguetes preferidos, es por etapas eso. De bebé estuvo el Sr. Mono, luego su Tiburoncita, y la tortuga Fini. Sienna ama pintar y hojear sus libros de cuentos, su pecera; todo lo que sea armar y desarmar, y su tobogán que se tira del revés. Y, por supuesto, jugar con “sus hermanos mayores perrunos” que son Bruna y Zeus. En cuanto a su vestimenta, la verdad que me encanta todo lo que se pone, porque ella es mi princesa y, en particular, adoro su cabello suelto y me declaro fan de sus rulos al viento.

–¿El Día del Padre cómo lo celebran?

–Benjamín: Este año será nuestro segundo Día del Padre juntos y lo celebraremos en familia junto con mi esposa, Giulietta, agradeciendo a Dios y la Virgen María por nuestro hogar, por lo bendecidos que somos por tenerle a Sienna en nuestras vidas. Como siempre digo: “Mi familia es mi mayor fortaleza y mi mayor debilidad”. Soy consciente de que Dios me otorgó la mejor de mis victorias: ser el papá de Sienna, porque ella es y será siempre mi mayor orgullo.

–Charles: Este es el primer Día del Padre para mí y me siento muy feliz, contento por todo lo que estoy logrando. Ser el padre de Izibelle me llena aún más de felicidad. Es el amor de mi vida junto con mi señora Gabriela. Estoy muy emocionado con toda la familia y seres queridos.

Benji y Charli: ¡Muchas felicidades a todos los papás! En especial al nuestro, a quien amamos y admiramos muchísimo. Gracias, papá, por ser nuestro ejemplo cada día.

pgomez@abc.com.py