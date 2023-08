¿Qué pasó en la elección de Miss Guairá?

En la noche del 5 de agosto se llevó a cabo la elección de Miss Guairá 2023 en un hotel de Villarrica. Todo se fue desarrollando con normalidad y al finalizar la velada fue coronada Yenifer Cuevas, quien posó sonriente con su corona. Pero la felicidad de la joven guaireña solo duró unos minutos, pues luego la organización del certamen informó que “hubo un pequeño error” a la hora de sumar los puntajes emitidos por los miembros del jurado.

La corona y la banda de Miss Guairá 2023 que ya las tenía Yenifer Cuevas finalmente fueron a parar a la cabeza y el torso de Patricia Villalba, la joven que fue nombrada como la máxima soberana del cuarto departamento de nuestro país.

Qué dijo la Miss que quedó sin la corona

“Hubo un error, según informan se sumó mal los puntajes y al final la virreina soy yo. De igual manera estoy muy feliz por llegar hasta aquí y me quedo con lo bueno de esto, de haber cumplido otro sueño más, de haber mejorado mucho durante todo el proceso”, expresó en su cuenta de Instagram Yenifer Cuevas, la Miss que no fue.

“No me quejo de nada ni de nadie, los jurados son los que califican no la organización, estoy de acuerdo con el resultado y me siento completa por que he dado lo mejor de mí desde el día 1 hasta el final. Sin nada más que agregar ¡agradezco mucho por todo el apoyo!”, escribió Yenifer Cuevas luego de ser coronada como Miss Guairá 2023 y tras unos minutos de lucir la corona y la banda, finalmente quedar con el título de virreina.