Fátima Román, La Emperatriz de la Cumbia, es capitana del club de sus amores

Fátima Román es una fiel seguidora del Sportivo Luqueño. Siempre estuvo en las gradas apoyando al club de sus amores y este año forma parte del plantel que participa del Campeonato Paraguayo Oficial de Primera División del Fútbol Femenino.

Feliz por vestir la camiseta azul y oro número 9 y llevar el brazalete de capitana del equipo luqueño, Fátima Román compartió unas emotivas líneas en su cuenta de Instagram.

“Gracias mi Dios por darme la oportunidad y permitirme vivir plenamente de este momento en mi vida. ¡Solo vos conocés mi corazón, mis metas, mi sacrificio y mi lucha día a día! ¡Gracias por darme salud!”, comenzó expresando Fátima Román.

“Con estas imágenes me pongo a rememorar instantes en donde solo imaginaba este escenario. Desde mitakuña’i quise ser pediatra o futbolista, toda mi vida jugué torneos amateurs sin imaginar que en algún momento se iba dar”, siguió escribiendo Fátima Román.

Fátima Román: “Me esfuerzo día a día con objetivos muy claros”

En otro momento, La Emperatriz de la Cumbia recordó: “La vida me presentó otro escenario, desde muy joven me dediqué a trabajar, a estudiar, me dediqué también de lleno al arte y a los medios de comunicación, mi otra gran pasión. Fusionar mi faceta de trabajadora, estudiante, artista, con las noches de gira musical encima, resultaba un tanto difícil poder unirlo con esto que implica mucha disciplina. Me esfuerzo día a día con objetivos muy claros, hasta donde Dios me brinde la oportunidad de seguir avanzando en esta profesión”.

Fátima Román también se mostró agradecida con todo el apoyo constante que recibe para poder seguir cumpliendo su sueño de jugar con la camiseta del club de sus amores.

“Estoy tan agradecida con nuestro todopoderoso, mi pareja, mi familia, mis amigos, el club, sus dirigentes, profesores/as, todo el equipo de trabajo en general, mis compañeras de equipo y de otros clubes que me animan. Tanta gente que me apoya a seguir adelante. Gracias por tanto cariño, es recíproco”, aseguró Fátima Román.

“¡El deporte es vida, el deporte salva vidas!”

Y antes de terminar el texto que compartió en sus redes, Fátima Román también dejó un claro mensaje sobre la importancia de practicar deportes. “Si tan solo dimensionaran la fuerza con la que te levanta el deporte, aplaudirían de pie lo mágico de su poder, esto no es sólo fútbol, ¡El deporte es vida, el deporte salva vidas!”.

“Con motivación suficiente, propósitos y objetivos claros, nunca es demasiado tarde para empezar vivir con pasión lo que te hace feliz. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer”, finalizó Fátima Román, capitana del Sportivo Luqueño.