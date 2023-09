El diseñador Éver Vera mostró sus diseños bordados en el New York Fashion Week

Éver Vera tiene 22 años, es de la comunidad Mbya Guaraní de Paso Yobái, vive en Luque, y hace unos días mostró sus diseños bordados en una de los eventos de moda más importantes del mundo: el New York Fashion Week.

Ayer, Éver Vera conversó con Giuliana Tewes y Rubén Darío Orué, del programa Ensiestados de ABC TV, donde emocionado relató cómo vivió su paso por el gran encuentro de moda. “Me siento muy feliz de conocer esta hermosa ciudad. Las cosas son muy impresionantes, la gente. Estoy en otro mundo. Es una gran experiencia, estoy aprendiendo de todo”, aseguró Éver Vera desde Estados Unidos.

Ante la consulta de cómo llegó al New York Fashion Week relató: “Gracias a Dios y a la gente que me está ayudando, especialmente Rangel Barreto. Mucha gente me apoyó, me invitó a sus eventos”.

Éver Vera: “¡Hoy todo lo que sonaba se está cumpliendo!”

“¡Aún no puedo creer que lo logramos! Dios es grande y siempre nos guiará para el mejor camino. “¡Ayer no tenía nada apenas un corazón lleno de esperanza y hoy todo lo que sonaba se está cumpliendo! ¡Gracias a todos!”, escribía Éver Vera al llegar a Estados Unidos.

Y su sueño se hizo realidad y su colección llamada “Raíces de Paraguay”, que fue lanzada en el New York Fashion Week, fue muy admirada y brilló en la pasarela de La Gran Manzana.

Éver Vera conoció a diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, a la supermodelo brasileña Raissa Santana, al editor jefe de la Revista Vogue Latinoamérica, José Forteza, y varios famosos más del mundo de la moda. Además, fue entrevistado por Telemundo y la Revista Gente.