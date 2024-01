¡Giuliana Tewes participó de un torneo de polo en Costa Rica!

Giuliana Tewes, además de comunicadora, es deportista y una de sus pasiones en el polo, lo que la llevó a Costa Rica, donde hace unos días participó de un torneo internacional femenino que se desarrolló del jueves 18 de enero al sábado 20 en Los Reyes Polo Club.

“Me llegó una invitación por parte de la Federación de Polo de Costa Rica, que se iba a llevar a cabo el primer torneo internacional femenino en dicho país, donde eran invitadas jugadoras de polo de todo el mundo”, comenzó contándonos Giuliana Tewes, quien practica polo hace tres años en el Regimiento de Caballería RC4 Acá Caraya, tres veces por semana y juega en el equipo Los Baguales Polo, en Limpio.

“Por cada país podían ir las jugadoras que quisieran y pudiesen hacerlo. En mi caso, por Paraguay, fui la única. Los equipos se armaron teniendo en cuenta el handicap (un número que define por así decir tu nivel de juego). En este caso llegamos a dos, o sea 8 jugadoras, 4 en cada equipo”, explicó Giuliana Tewes sobre su participación en el torneo de polo internacional.

Giuliana Tewes, feliz de representar a Paraguay

Y al consultarle cómo se dio tu participación, la conductora de ABC TV nos contó: “Primeramente vi las posibilidades, tendiendo en cuenta tiempo, trabajo y economía, todos los astros se alinearon y pude venir. Me motivaba mucho el hecho de venir como Giuliana Tewes y, sobre todo, venir con la responsabilidad de portar la bandera paraguaya”.

Sobre los resultados del torneo, Giuliana Tewes señaló a ABC Digital: “El jueves ganamos 4-0, hice un gol muy lindo. El día sábado perdimos 4-3, metí dos goles, y en el resultado global quedó 7-4. Entonces, salimos campeonas”.

“Mi equipo estaba integrado por una jugadora de Costa Rica, la organizadora de dicho torneo; una estadounidense y una venezolana. En el equipo contrario, dos jugadoras de Costa Rica y dos estadounidenses”, reveló Giuliana Tewes.

Arena, sol y mar azul

Durante su visita a Costa Rica, Giuliana Tewes no desaprovechó para hacer playa y disfrutar unos días de relax. “Lo primero que me dijeron al saber que venía acá, es que sí o sí tenía que visitar la playa… y en los planes de las chicas estaba previsto dos días de playa, así que un combo perfecto para mí: polo y playa. Muy emocionante porque, además de Brasil, no había visto jamás una playa así y tampoco el mar del Pacífico. Fuimos a la Playa Blanca, en Punta Leona”, siguió contándonos Giuliana Tewes.

Y, por supuesto, quisimos saber si este deporte ya la llevó a otros países además de Costa Rica. “Sí. Tuve la oportunidad de ir a Brasil, al regimiento militar. Fue mi primer torneo fuera del país. Y este el segundo”, dijo la comunicadora.

“El polo es un deporte muy apasionante, poco difundido quizás por lo que conlleva practicar y jugar, pero insto a que se animen a probar. Si les gusta el caballo y la adrenalina, es el deporte ideal”, aseguró Giuliana Tewes, quien antes de despedirse de ABC Digital destacó: “Quisiera dar las gracias al apoyo de mi equipo, Los Baguales, que hizo posible y más sencillo este viaje, y un agradecimiento especial a la familia Wolf que me hospedó en su casa y me trataron de 10, me hicieron sentir como en casa”.