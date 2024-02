Belén Bogado sobre su programa en ABC FM: “Nunca disfruté tanto hacer radio”

La periodista Belén Bogado lleva años haciendo radio y en febrero de 2023 se sumó a la gran familia de ABC FM para conducir Belén a la Siesta, un espacio donde se conjugan información, buena onda y éxitos musicales.

“Me siento tan feliz, no hay otra palabra. Todo salió mejor de lo que esperaba, realmente. El lugar de trabajo es más profesional de lo que me imaginaba, tengo compañeros excelentes, una jefa increíble, súper me apoya en todo lo que hago, y a los oyentes cada día les amo más”, comenzó expresando Belén Bogado sobre su primer año en ABC FM.

Y sobre los festejos de los primeros 12 meses de Belén a la Siesta, que duraron varios días, la querida Tuntunta aseguró: “Fue más que mi cumpleaños. Me encanta celebrar, siento que es como un logro y es un trabajo en equipo, en conjunto, desde el operador capísimo, que es el que pone la música; toda la gente que está ahí ayudando, Jorge (Galeano) mi compañero y productor. Somos un equipo grande y no quiero dejar de nombrar a nadie. Pero los oyentes son los que más se merecen los mimos porque gracias a ellos hoy puedo decir que después de un año fue la mejor decisión que pude haber tomado de verdad en mi vida laboral. Demasiado feliz estoy de estar en ABC FM y hoy sé que fue la mejor decisión que pude haber tomado”.

Belén Bogado: “La interacción con los oyentes es lo más importante”

El programa que lleva adelante Belén Bogado, de lunes a viernes a la siesta, se caracteriza por la amena interacción con los radioescuchas que se prenden al dial de la 98.5 de 12.00 a 15.00. Al respecto, la conductora señaló: “La interacción con los oyentes es lo más importante, siempre fue y siempre me manejé así, porque es la única manera de tener un retorno y un feedback, de saber que los oyentes están contentos, si le falta algo al programa, qué más le podemos agregar, cómo podemos aportar. Es demasiado importante el retorno que ellos nos dan, por eso hay muchísima interacción siempre”.

Y al consultarle si siente el aprecio de sus “oyentuntunos” cuando va al súper, al shopping o algún lugar público, Belén Bogado respondió rápidamente: “¡Es increíble! Re siento el cariño de los Tuntunos fuera del estudio y me emociona muchísimo. Siempre que alguien me para en algún lugar público y me dice: ‘Tuntuna, te escucho todos los días’ o ‘Tuntuna, me quiero sacar una foto contigo’, o ‘Mi hijo te ama’ o ‘Mi esposo te escucha todos los días’, yo muero de la emoción. Y todas las veces que me pasa para mí es como si fuera la primera vez”.

“Disfruto un montón y aparte cuando me encuentro con los oyentes, yo sin nunca haberles visto, es como que son parte de mi familia, porque yo hablo todos los días con ellos por tres horas y es una relación de alguna manera muy cercana, aunque no nos conozcamos”, destacó Belén Bogado.

Se vienen novedades en Belén a la Siesta

También quisimos saber qué novedades y sorpresas se vienen este 2024 en el programa de ABC FM conducido por La Tuntuna y ella nos adelantó: “Este año se vienen muchas novedades en Belén a la Siesta. Por supuesto, la estrella siempre es la radio, pero queremos trasladar un poquito eso, porque como sabemos ABC es multimedios y tiene una plataforma muy poderosa y muy grande, y realmente no para de crecer. Y en ese crecimiento de ABC, la FM también lo va a hacer y aparte de la radio tradicional vamos a extender nuestro programa a otras plataformas. Sobre todo, esto tiene que ver mucho con la era digital. Así que, la gente que se perdió el programa va a tener otras maneras de sumarse y de seguirlo. Es lo que les puedo decir por ahora”.

Finalmente preguntamos a Belén Bogado, quien es toda una referente haciendo radio FM, cómo se siente en esta nueva faceta de su vida. Ella sin rodeos expresó emocionada: “Realmente, ahora encontré mi plenitud, nunca disfruté tanto hacer radio como estoy disfrutando en este momento de mi vida, Siento que realmente encontré mi lugar, siento que en este programa muchísima gente nos sigue y nos quiere porque se siente identificada con el contenido del programa y conmigo también de alguna manera”.

“Encontré el lugar perfecto para poder expresar esa autenticidad mía”

“El programa es un reflejo de lo que yo como paraguaya siento como mujer, siento como mamá, las cosas que me emocionan, las cosas que me preocupan, lo que me divierte, me pone triste y me da rabia, también. Encontré el lugar perfecto para poder expresar esa autenticidad mía y poder trasladar un poquito en el mejor entretenimiento para la gente que me sigue. Hablando desde la problemática del país, de las cosas que como ciudadanos nos preocupan y queremos que se mejoren, desde denuncias hasta poder matarnos de risa de algún tema que te sentarías a hablar con tu mejor amiga en un asado. Así que, siento que maduré artísticamente, como persona, como locutora y que gracias a la plataforma que tengo hoy creo que estamos haciendo muy, muy buena radio”, dijo Belén Bogado antes de despedirse de ABC Digital.