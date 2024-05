Marc Anthony dijo que le gustaría tener una hija parecida a Nadia Ferreira

Marc Anthony fue entrevistado por Lili Estefan, del programa El Gordo y La Flaca, a quien abrió su corazón y habló de su gran amor a Nadia Ferreira, la adoración a su hijo Marquito y el sueño de agrandar su familia con la paraguaya.

“¿Cambiás pañales?”, fue la primera pregunta que le hizo Lili Estefan y Marc Anthony respondió: “Sí, obvio. Ahora, Nadia es una experta ya, pero al comienzo le enseñé todo lo que se tenía que hacer”.

Y sobre su adorado hijo Marquito dijo entre risas: “Salió a la mai, gracias a Dios. Cómo recé Dios mío para que no se pareciera a mí” y también afirmó: “Tiene mis pies”.

“Es bello, juicioso, tan bueno, no se queja, duerme 9 horas al día, tranquilito, tranquilito. Nos pegamos la lotería”, destacó orgulloso papá Marc Anthony.

Marc Anthony sueña con “una niñita que se parezca a la mai”

“¿Cerraste la fábrica me imagino o Nadia quiere otro?”, fue la siguiente consulta de Lili Estefan y Marc Anthony contestó apresurado: “No, no, no, vamos por otro”.

“¿Qué te gustaría?”, quiso saber la conductora y Marc Anthony expresó feliz: “Una niñita que se parezca a la mai”.

Así que, Nadia Ferreira y Marc Anthony podrían encargar en breve un nuevo bebé a la cigüeña, pues Marquito está a punto de cumplir un año y el papá ya sueña con la nena.