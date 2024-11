Victoria Beckham recibió el premio Emprendedora del Año de Harper’s Bazaar

Victoria Beckham fue una de las protagonistas de la gran noche de los Premios Harper’s Bazaar Mujer del Año. La esposa de David Beckham recibió el galardón a la Emprendedora del 2024. La cita fue en The Claridge’s, en Londres, y la ex Spice Girls fue acompañada de su hija Harper Seven. ¡Adelante!