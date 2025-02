Kate Middleton visitó una prisión para conocer la situación de madres reclusas y sus hijos

Kate Middleton llegó hasta la prisión de Styal, cerca de Wilmslow, al noroeste de Inglaterra, en medio de una llovizna y mucho frío. La princesa de Gales fue hasta la penitenciaria de mujeres para interiorizarse sobre la situación de las madres reclusas y sus niños.

“Una visita a la Unidad de Madre y Bebé de HMP Styal aprendiendo sobre el papel vital de las relaciones fuertes, amorosas y consistentes en el desarrollo temprano de un niño”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales.

“Dirigido por Action for Children la unidad proporciona un apoyo crucial a las madres nuevas y embarazadas en prisión, ayudando a fortalecer los vínculos y romper los ciclos de reincidencia”, refiere la cuenta oficial de Kate Middleton y William de Inglaterra.