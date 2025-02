Carlos Martini y su triste pérdida: “Se fue mamá”

El periodista Carlos Martini siempre contaba a sus seguidores que su madre sufría alzheimer desde el 2014 y que su enfermedad se encontraba en fase avanzada. Ayer, doña Juana Paulina Escolar, más conocida como Chiquita, partió de este mundo y su único hijo varón se mostró muy triste.

“Se fue mamá. Faltaban pocos minutos para las 5 de la mañana de hoy. No entendí lo que pasaba. Dos hombres estaban conversando en el comedor. Fui a ver. Vi a un policía y a mi cuñado Agustín Cubilla. Allí comprendí”, comenzó contando anoche Carlos Martini en su cuenta de Instagram sobre la partida de su madre.

“Carlucho, murió tu mamá. Estaba en coma desde la tarde del sábado. Me duché y me dije a mi mismo que iría a Caritas y a El Trece. Y lo hice. Fue el mejor homenaje a mamá: hacer lo que me gusta”, siguió relatando emocionado Carlos Martini para luego destacar: “Lo peor del alzheimer es que la mirada de quien más querías, ya no te miraba. Fueron 11 años de angustia”.