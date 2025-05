¡La princesita Charlotte cumple 10 años!

“¡Feliz décimo cumpleaños princesa Charlotte!”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales, junto a la imagen de la sonriente niña que fue tomada por su madre, Kate Middleton, quien es una aficionada a la fotografía.

Lea más: William de Inglaterra y Kate Middleton celebran sus Bodas de Marfil

Lea más: Kate Middleton, una verdadera “Lady in red” en el Día de la Commonwealth

Charlotte Elizabeth Diana llegó al mundo el 2 de mayo de 2015, con 3.713 gramos, en el Hospital de St. Mary, el Londres, Reino Unido. La niña es la segunda hija de los príncipes de Gales, William y Kate Middleton.

La siempre risueña princesita Charlotte es la consentida de sus padres y sus hermanos George y Louis, sus inseparables compañeritos de juegos, paseos y travesuras.