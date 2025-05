Belén Bogado: “Ser mamá de Cata, Ricky y María es el regalo más grande”

Belén Bogado tiene tres hijos: Catalina, Ricardito y María, frutos de su amor con Ricardo Dos Santos. Los pequeños le dieron el mejor título a la conductora de Belén a la Siesta, el de mamá. Y hoy celebrará su día con sus seres más queridos.

“Estoy súper entusiasmada, como nunca antes, porque voy a pasar con mi mamá, mi hermana, mi cuñada, toda mi familia grande, y con mis peques. Pasaremos todos juntos y aprovecharemos el feriado para juntarnos y poder comer algo rico, brindar y celebrar”, comenzó contándonos Belén Bogado al tiempo de adelantarnos: “Este 15 de mayo planeo escaparme, con mis hijos, mi mamá, con ‘Papichulo’, poder ir al interior tal vez y pasar todos juntos con la familia. Y agradecer porque mi mamá está conmigo, uno nunca tiene que dejar de valorar eso, y poder estar con mis chiquitos, que me siento súper orgullosa de ser su mamá”.

Lea más: Belén Bogado estuvo de fiesta: “Creo que fue el cumpleaños más feliz de mi vida”

Al consultarle qué significa para ella ser madre de sus tres niños, La Tuntuna dijo orgullosa: “Ser mamá de Cata, Ricky y María para mí es el regalo más grande que me dio Dios, de poder ser mamá, de poder sentir este amor que es tan grande, que es tan incondicional, y que me hace ser una mejor persona, creo yo. Porque desde que me convertí en mamá tuve que dejar de lado muchas cosas que quiero para mí y pensar en ellos, y eso te hace ser una mejor persona, poder desear lo mejor para otras personas. Realmente, me hace pensar mucho en valores lindos que quiero para ellos, los que les quiero transmitir. Me hace pensar en cómo ser el mejor ejemplo para ellos, todo el tiempo estoy pensando en eso. Y tenerles a ellos en mi vida, me hace demasiado feliz”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Tuntuna, una mamá multifacética

Belén Bogado es una mamá multifacética por eso quisimos saber cómo divide su tiempo entre el trabajo, la casa y los chicos. Sin vueltas, nos respondió: “No me canso de decir que para las mujeres es un desafío muy grande la vida que nos toca, porque nos venden la película de que podemos todo y la realidad es que no podemos todo. Siempre hay algo que sacrificar en nuestro camino cuando queremos ser madres y también queremos ser profesionales, y queremos ser exitosas en todos los campos que nos tocan”.

Lea más: ¡“Belén a la Siesta” cumplió dos años! Leé lo que la “Tuntuna” dijo emocionada

“Para mí es la búsqueda incansable y constante del equilibrio, siempre priorizándole a ellos. Eso yo tengo clarísimo, que mi prioridad, son ellos, por sobre todo en este momento que son todavía chiquitos. Es una decisión y una elección que hago. Gracias a Dios, mi trabajo me permite y me da la flexibilidad de poder seguir trabajando dando lo mejor de mí. Obviamente, trabajo mucho menos que cuando no tenía hijos, pero eso me hace valorar aún más mi trabajo”, destacó Belén Bogado.

Mamá Belén, la más mimada

La conductora de Belén a la Siesta es la reina de la casa y como tal es muy mimada por su marido y sus hijos en esta fecha tan especial. “Como los tres chicos tienen diferentes edades, cada uno tiene su agasajo diferente. María siempre me hace unos dibujos hermosos, Rick también. Y me encanta ver cómo ellos me dibujan o cómo me ven. A veces me asusta un poco, a veces me da risa, pero realmente, me muero de ternura. Cata me escribe cartas que son lo máximo, súper emotivas, súper tiernas”, nos contó Belén Bogado.

“Y siempre con la ayuda de su papi, todos juntos salen a buscar un regalo para mí, que siempre es algo precioso, que me encanta. Ellos saben que me gusta mucho todo lo que es moda, lo fashion. Así que, nunca falta un regalo que saben que me va a encantar. Y a veces me traen el desayuno en la cama, que es mi parte preferida, porque es mi comida favorita del día”, siguió relatando La Tuntuna.

Y antes de despedirse de ABC Digital, Belén Bogado dejó un lindo mensaje a todas las madres: “¡Feliz día a todas las mamis paraguayas! Mujeres súper poderosas, como siempre digo, el poder de dar vida, de estar, de sacrificarte por ellos. Sos grande, sos fuerte, sos muy valiosa para el país. Tu trabajo, aunque por ahí no sientas que todos los días se ve o se valora, todos nosotros, toda la sociedad, todos los paraguayos, la comunidad, valora mucho; porque tu trabajo mami es súper importante, es crear personitas que puedan aportar a la sociedad. Así que, te abrazo fuerte, mi querida compañera mamá y que hoy te mimen mucho y vos te celebres en tu día”.