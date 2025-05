La China Suárez respondió todo a sus seguidores: sin vueltas habló de su relación con Icardi

La China Suárez se mostró cansada de los dimes y diretes que corren como reguero de pólvora en las redes sobre su vida de pareja con el futbolista Mauro Icardi y todo lo que ello implica. Así que, María Eugenia Suárez decidió responder a sus seguidores de Instagram y para ellos abrió una caja de preguntas que fue respondiendo una a una.

“China, ¿qué pensás de lo que dicen que no ayudás a que Mauro se revincule con sus hijas?”, fue la primera pregunta de un fan. “Que no saben nada. Tienen siempre solo una versión y es malintencionada”, respondió Suárez.

“¿Qué se siente que los lujos que tenés hoy solo te lo puede dar un macho y no vos misma?”, decía otra consulta y La China sin vueltas contestó: “Trabajo desde los 10 años. Y ahora, tengo un novio generoso que me malcría y me hace regalos siempre”.

“¿Vas a seguir conociendo a los familiares de tu pareja?”, preguntó otro seguidores y María Eugenia Suárez explicó: “Síii. Me falta mi suegra, que ya iremos a verla a Canarias, mi cuñada en Madrid. Ya habrá tiempo”.

“¿Vos entendés que Mauro no es el papá de tus hijos?, le escribió otra persona y La China le dijo: “Obvio. Las que no entienden son ustedes. Mis hijos tienen a sus papás gracias a Dios”.

Y otro seguidor quiso saber si los hijos de María Eugenia Suárez le dicen papá a Mauro Icardi. “Obvio que no”, respondió la actriz.

“Por qué estás como perrito faldero atrás de Mauro? Si él ni te mira para ver dónde estás”, consultó otro curioso y la respuesta de la La China no se hizo esperar: “Voy atrás porque él es el protagonista acá. Yo me ubico en el lugar que me corresponde”.

“China, ¿no te da miedo de que te sean infiel?”, interrogó otro fan y ella respondió: “Ya me pasó y no me morí. Lloré lo que tenía que llorar y listo”.

Y así continuaron las consultas para La China Suárez, quien se encuentra en Turquía con sus tres hijos y su pareja Mauro Icardi.