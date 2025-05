La influencer mexicana Alana Flores contó que fue víctima de “Deepfake”

La influencer Alana Flores fue víctima de la difusión de una foto íntima falsa que habría sido creada por Inteligencia Artificial y que circula en las redes con unos videos manipulados, según la creadora de contenidos oriunda de Monterrey, Nuevo León (México). La joven se encargó de desmentir que la protagonista del material es ella y aseguró que la imagen no es auténtica.

La influencer mexicana Alana Flores se posicionó como tendencia en las redes sociales debido al “Deepfake” que vulnera su integridad. “Hay una imagen falsa de mí que está siendo difundida en redes sociales, que ha sido alterada ya sea por Inteligencia Artificial o sea por una persona, el caso es que es una imagen que no soy yo, es una imagen en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada, porque esa imagen no es real, nunca me la tomaron y nunca pasó”, expresó Alana Flores en un video publicado en sus redes, donde además destacó que accionará legalmente contra la persona que creó el contenido falso que se viralizó.

La mexicana Alana Flores también dijo: “No tengo fotos ni videos haciendo actos sexuales, no tengo fotos desnuda y tampoco tengo o he tenido Only Fans o algo por el estilo”.

Alana Flores además confesó que esta situación la llevó a consultar con profesionales de la salud y a pensar en abandonar las redes sociales, así como su proyecto en la Kings League, donde tiene un equipo de fútbol llamado Raniza FC, y la práctica del boxeo.