¿Qué escribió la orgullosa esposa de Julio Enciso tras el triunfo de la Albirroja?

El futbolista Julio Enciso recibió un emotivo mensaje de parte de su esposa, Melissa Cardona, luego del triunfo de la Albirroja. La joven colombiana utilizó sus redes para dedicarle unas conmovedoras líneas a “La Joya”.

“Tu mereces esto más que nadie, he sido testigo de cuánto te has esforzado, de las veces que has caído, pero te has levantado con más fuerzas de lograrlo. Recuerdo siempre las veces que me has dicho que era tu sueño y hoy lo has conseguido”, escribió Melissa Cardona en sus historias de Instagram, donde además destacó: “Esto es solo el inicio de todo lo grande que Dios tiene para ti. Estoy muy orgullosa. Te amo, esposo”.

Enciso: “Soy un bendecido por tenerte en mi vida”

Y, por supuesto, Julio Enciso compartió la publicación de Melissa Cardona y agregó: “Mi esposa hermosa, primero que nada, agradecerte por todo lo que haces por mí. Eres mi roca, mi apoyo y mi inspiración. Gracias a ti estoy donde estoy hoy y soy la persona que soy”.

“Tu amor, tu apoyo y tu motivación me han ayudado a superar obstáculos y a alcanzar mis sueños. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Soy un bendecido por tenerte en mi vida. Gracias por ser mi esposa, te amo”, expresó el enamorado Julio Enciso.