Sara Allinquant celebró su cumpleaños con una temática disco chic

“Mi noche de cumple feliz. Con una temática que amé, Disco Chic, inspirada en la emblemática Disco Studio 54 NY”, expresó la empresaria e influencer Sara Allinquant en su cuenta oficial de Instagram.

“Y cómo no compartir con ustedes por lo menos una partecita de lo que fue. Aclaro que no fue fácil elegir fotos para el post, pido disculpa por llenar lo permitido, y si me permitían 100 de seguro lo llenaba igual porque de verdad amé cada pic”, siguió contando Sara Allinquant a sus más de 200 mil seguidores en la red social de la camarita.

Sara, muy agradecida con la vida

Sara Allinquant el día de su cumpleaños realizó una publicación donde se mostró muy agradecida con la vida. “Hoy recibo un año más de vida con mucha ilusión y alegría…. Y celebrando la vida como buena Geminiana. No tendré todo lo que quiero en la vida. Pero amo y valoro todo lo que Dios me regaló. Solo me resta agradecer. ¡Tengo: salud, amor y tantas bendiciones! Entonces, ¿Qué más puedo pedir? Solo gracias”, escribió la empresaria.

“Gracias Papá Dios, ante todo por ser tu hija mimada. Gracias familia, amigos y cada una de las personas que conocí en esta carretera y que suman a mi vida y por tanto amor”, destacó Sara Allinquant al celebrar su nueva vuelta al sol.