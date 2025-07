La China Suárez encendió las redes con un comunicado contra Vicuña: “El papá del año”

María Eugenia “La China” Suárez no pudo llevar a sus hijos Amancio y Magnolia a Turquía y eso la enfureció tanto que escribió un comunicado tirando dardos contra el padre de los niños, el actor chileno Benjamín Vicuña, también exmarido de Carolina “Pampita” Ardohain.

Benjamín Vicuña decidió negar el permiso para que sus hijos viajen rumbo a Turquía con La China Suárez y su pareja Mauro Icardi. “Revocaste el permiso 2 días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envida. Nunca te importaron las faltas, o al menos eso me dijiste siempre”, expresó María Eugenia Suárez en su cuenta de Instagram, tras el comunicado que lleva como título “El papá del año”, obviamente, de manera irónica.

“‘El papá del año’, quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días parea irse de joda”, se puede leer en el comunicado de La China Suárez en su cuenta de Instagram.

“El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles”, continuó escribiendo La China Suárez, quien en otra parte del comunicado también aseguró sin vueltas: “Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más”.

Pero en medio del escándalo con Benjamín Vicuña, y sin sus hijos, La China Suárez partió anoche del aeropuerto de Ezeiza rumbo a Turquía con Mauro Icardi.