Jack Osbourne, hijo de Ozzy Osbourne: “Me duele mucho el corazón”

Jack Osbourne rompió el silencio unas semanas después de la muerte de Ozzy Osbourne. El hijo menor del icónico cantante inglés abrió su corazón y compartió en las redes el duro momento que está atravesando luego de la partida de su famoso padre.

“No he querido publicar nada desde que falleció mi padre. Me duele mucho el corazón. Seré breve porque él odiaba los discursos largos y divagadores. Era tantas cosas para tanta gente, pero tuve la suerte y la bendición de formar parte de un grupo muy pequeño que lo llamó ‘papá’”, se puede leer al inicio de la publicación en Instagram de Jack Osbourne.

“Mi corazón está lleno de tristeza y pesar, pero también de amor y gratitud. Viví 14.501 días con ese hombre y sé que es una gran bendición. Creo que esta cita describe mejor a mi padre. Hunter S. Thompson dijo una vez: ‘La vida no debería ser un viaje a la tumba con la intención de llegar sano y salvo en un cuerpo bonito y bien conservado... sino más bien derrapar de costado en una nube de humo, completamente agotado, totalmente desgastado, y proclamando a gritos: ‘¡Guau! ¡Qué viaje!’“, siguió escribiendo Jack Osbourne para finalmente destacar: ”Ese era mi papá. Vivió y vivió su vida plenamente. Te quiero, papá“.

