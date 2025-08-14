Benjamín Vicuña: “No voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”

Benjamín Vicuña se mostró emocionado por la llegada a Argentina de sus hijos Magnolia y Amancio, quienes regresaron desde Turquía, donde podrían residir junto a su madre y Mauro Icardi. Vicuña describió el encuentro en el aeropuerto de Ezeiza como un momento “hermoso”, resaltando la importancia de la cercanía y la felicidad de sus hijos. El abrazo compartido con los niños evidenció que la familia es su prioridad frente a la exposición pública.

Consultado sobre su estado emocional tras los últimos escándalos, Vicuña subrayó la importancia de mantener asuntos familiares en privado: “Lo importante se resuelve puertas adentro, en este caso con mis hijos, y el resto… nada. Son cosas de redes sociales”. Además, destacó el apoyo de su pareja Anita, asegurando que su entorno cercano es clave para sobrellevar la exposición mediática.

Postura firme sobre La China Suárez

Respecto a las declaraciones públicas de La China Suárez, Vicuña afirmó con claridad: “Yo nunca, nunca, jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos. No lo voy a hacer. No lo hago en privado, ni en público”. Con estas palabras, el actor marcó límites sobre la protección de la privacidad y la imagen familiar frente a los medios y redes sociales.