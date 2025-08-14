Gente

Benjamín Vicuña: “No voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”

Benjamín Vicuña volvió a ser noticia, esta vez no por sus proyectos en cine o televisión, sino por sus declaraciones sobre su vínculo con Eugenia “La China” Suárez y la prioridad que le da al bienestar de sus hijos. Durante la avant premiere de la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella, el actor chileno ofreció detalles sobre su vida familiar y cómo enfrenta los recientes episodios mediáticos.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 11:30
Benjamín Vicuña.
Benjamín Vicuña.Patricia J. Garcinuno

Benjamín Vicuña se mostró emocionado por la llegada a Argentina de sus hijos Magnolia y Amancio, quienes regresaron desde Turquía, donde podrían residir junto a su madre y Mauro Icardi. Vicuña describió el encuentro en el aeropuerto de Ezeiza como un momento “hermoso”, resaltando la importancia de la cercanía y la felicidad de sus hijos. El abrazo compartido con los niños evidenció que la familia es su prioridad frente a la exposición pública.

Consultado sobre su estado emocional tras los últimos escándalos, Vicuña subrayó la importancia de mantener asuntos familiares en privado: “Lo importante se resuelve puertas adentro, en este caso con mis hijos, y el resto… nada. Son cosas de redes sociales”. Además, destacó el apoyo de su pareja Anita, asegurando que su entorno cercano es clave para sobrellevar la exposición mediática.

Lea más: La China Suárez encendió las redes con un comunicado contra Vicuña: “El papá del año”

Postura firme sobre La China Suárez

Respecto a las declaraciones públicas de La China Suárez, Vicuña afirmó con claridad: “Yo nunca, nunca, jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos. No lo voy a hacer. No lo hago en privado, ni en público”. Con estas palabras, el actor marcó límites sobre la protección de la privacidad y la imagen familiar frente a los medios y redes sociales.

Enlace copiado