Cazzu se pronuncia sobre la pensión de Inti y su relación con Christian Nodal

En su paso por el aeropuerto de México, Cazzu fue abordada por un grupo de periodistas que le preguntaron sobre la pensión que recibe de Christian Nodal para su hija, Inti. La cantante admitió que el acuerdo económico “no es justo” y que los gastos derivados de la crianza son “elevados”, pero prefirió no judicializar la situación.

Cazzu explicó que no tiene la energía para enfrentar una batalla legal dentro de un sistema de leyes familiares que considera “tan patriarcal” y aseguró que su prioridad es centrarse en su carrera y en la crianza de su hija. Subrayó además que, a diferencia de muchas madres solteras, cuenta con los recursos para mantener a Inti por sí misma.

La artista se mostró reservada al hablar sobre el tiempo que Nodal pasa con Inti, indicando que esas preguntas corresponden más a él. Aun así, aclaró que mantiene una relación amistosa con su ex pareja y que suelen encontrarse con frecuencia, manteniendo siempre el bienestar de su hija como prioridad.

Cazzu también destacó el respeto que mantiene hacia la familia de Nodal y aseguró que continúan en contacto. La cantante dejó en claro que, a pesar de las dificultades del acuerdo económico, su enfoque principal sigue siendo la estabilidad y felicidad de Inti, dejando de lado conflictos que puedan afectar la relación familiar.

