Gente

Laurys Dyva llevó alegría a más de 5.000 peques por el Día del Niño

La popular influencer Laura Rodríguez, más conocida como Laurys Dyva, organizó dos festejos por el Día del Niño. La abogada llegó vestida de Sirenita a Curuguaty y Caaguazú llevando alegría y diversión a más de 5.000 peques.

Por ABC Color
18 de agosto de 2025 - 10:59
La popular influencer Laurys Dyva fue la Sirenita.
La popular influencer Laurys Dyva fue la Sirenita que alegró a los peques. Gentileza

Laurys Dyva llegó con un cargamento de muñecas, pelotas y variadas golosinas a la ciudad de Curuguaty, donde celebró el Día del Niño con 5.000 pequeños. Además, la influencer y abogada también fue hasta una escuelita de Caaguazú para compartir con otros 200 chicos.

Laurys Dyva, como cada año, llevó alegría a los peques en su día. Esta vez compartió a los chicos de Curuguaty y Caaguazú. (Gentileza)
Laurys Dyva, como cada año, llevó alegría a los peques en su día. Esta vez compartió a los chicos de Curuguaty y Caaguazú. (Gentileza)

Lea más: ¡Laurys Dyva alegró a los niños de las comunidades indígenas de Teniente Irala Fernández!

“¡Hice los festejos en dos lugares separados! Uno en una escuela del interior, en el departamento de Caaguazú, y otro en Curuguaty. ¡Fue muy emocionante todo!“, contó Laurys Dyva a ABC Digital.

Laurys Dyva llegando a Curuguaty para festejar el Día del Niño. (Gentileza)
Laurys Dyva llegando a Curuguaty para festejar el Día del Niño. (Gentileza)

Lea más: Laurys Dyva ya es abogada: “Soy una letrada, pero con título”

“En Curuguaty fueron 5.000 niños y en la escuela 200. ¡Fui con mi equipo de trabajo que siempre está presente!“, destacó la popular Laurys Dyva, quien este año llegó a las celebraciones del Día del Niño vestida como el personaje infantil Sirenita.

Los peques de una escuela de Caaguazú disfrutaron junto a Laurys Dyva del festejo del Día del Niño. (Gentileza)
Los peques de una escuela de Caaguazú fueron agasajados por Laurys Dyva con motivo del Día del Niño. (Gentileza)

Al consultarte cómo se sintió al llevar alegría a tantos pequeñitos, Laurys Dyva respondió emocionada: “Increíble, es una sensación muy iconic estar rodeada de muchos niños y poder formar parte de sus recuerdos de infancia”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado