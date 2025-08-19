Laurys Dyva llevó alegría a más de 5.000 peques por el Día del Niño

La popular influencer Laura Rodríguez, más conocida como Laurys Dyva, organizó dos festejos por el Día del Niño. La abogada llegó vestida de Sirenita a Curuguaty y Caaguazú llevando alegría y diversión a más de 5.000 peques.