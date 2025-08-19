Laurys Dyva llevó alegría a más de 5.000 peques por el Día del Niño

Laurys Dyva llegó con un cargamento de muñecas, pelotas y variadas golosinas a la ciudad de Curuguaty, donde celebró el Día del Niño con 5.000 pequeños. Además, la influencer y abogada también fue hasta una escuelita de Caaguazú para compartir con otros 200 chicos.
Lea más: ¡Laurys Dyva alegró a los niños de las comunidades indígenas de Teniente Irala Fernández!
“¡Hice los festejos en dos lugares separados! Uno en una escuela del interior, en el departamento de Caaguazú, y otro en Curuguaty. ¡Fue muy emocionante todo!“, contó Laurys Dyva a ABC Digital.
Lea más: Laurys Dyva ya es abogada: “Soy una letrada, pero con título”
“En Curuguaty fueron 5.000 niños y en la escuela 200. ¡Fui con mi equipo de trabajo que siempre está presente!“, destacó la popular Laurys Dyva, quien este año llegó a las celebraciones del Día del Niño vestida como el personaje infantil Sirenita.
Al consultarte cómo se sintió al llevar alegría a tantos pequeñitos, Laurys Dyva respondió emocionada: “Increíble, es una sensación muy iconic estar rodeada de muchos niños y poder formar parte de sus recuerdos de infancia”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy