Gente

Adria Arjona y Dakota Johnson, diosas en Los Ángeles

Las actrices Adria Arjona y Dakota Johnson se mostraron más diosas que nunca en el estreno de Splitsville en Los Ángeles. Ambas lucieron sensuales vestidos, Adria vistió de negro y Dakota optó por el plateado. ¡Pasá y mirá las postales!

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 11:29
Adria Arjona y Dakota Johnson, divinas en la premier de "Splitsville" en Los Ángeles. (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)
Adria Arjona y Dakota Johnson, divinas en la premier de "Splitsville" en Los Ángeles. (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)020013+0000 EMMA MCINTYRE

Adria Arjona y Dakota Johnson asistieron divinas al estreno de Splitsville. El encuentro con el séptimo arte tuvo lugar en AMC The Grove en Los Ángeles, California.

Adria Arjona y Dakota Johnson llegando espléndidas a la premier de Splitsville en el AMC The Grove. (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)
Adria Arjona y Dakota Johnson llegando espléndidas a la premier de Splitsville en el AMC The Grove. (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)

Lea más: De Dakota Johnson a Naomi Campbell, más celebridades van pasando por la red carpet de Cannes

Dakota Johnson llegó enfundada en un vestido de cuerpo plateado que llevaba la firma de Gucci, casa de moda de la cual es embajadora ya hace varios años.

Adria Arjona lució muy sexy con su vestido negro con espalda abierta. (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)
Adria Arjona lució muy sexy con su vestido negro con espalda abierta. (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)

Adria Arjona se decantó por el negro y un escote corazón de estructura rígida. Además, su vestido tenía un profundo escote en la espalda. Para complementar su look llevó joyas de Tiffany & Co.

Lea más: Jason Momoa cumplió 46 y Adria Arjona le dedicó un emotivo mensaje

¡Bellas! Adria Arjona y Dakota Johnson en Los Ángeles, California. (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)
¡Bellas! Adria Arjona y Dakota Johnson en Los Ángeles, California. (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)

Adria Arjona y Dakota Johnson se llevaron todos los flashes en Los Ángeles. ¡Es que son unas verdaderas diosas! ¿Ustedes qué opinan?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado