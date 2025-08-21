Adria Arjona y Dakota Johnson, diosas en Los Ángeles

Adria Arjona y Dakota Johnson asistieron divinas al estreno de Splitsville. El encuentro con el séptimo arte tuvo lugar en AMC The Grove en Los Ángeles, California.

Dakota Johnson llegó enfundada en un vestido de cuerpo plateado que llevaba la firma de Gucci, casa de moda de la cual es embajadora ya hace varios años.

Adria Arjona se decantó por el negro y un escote corazón de estructura rígida. Además, su vestido tenía un profundo escote en la espalda. Para complementar su look llevó joyas de Tiffany & Co.

Adria Arjona y Dakota Johnson se llevaron todos los flashes en Los Ángeles. ¡Es que son unas verdaderas diosas! ¿Ustedes qué opinan?

