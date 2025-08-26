Nuestra bella compatriota Nadia Ferreira será anfitriona de Premios Juventud 2025. La virreina universal 2021 estará acompañada de Alejandra Espinoza y Clarissa Molina, quienes también serán “host” de la gala que este 2025 se desarrollará en Panamá y no en Estados Unidos como en ediciones anteriores.

“¡Qué emoción compartirles esta noticia! Seré host de Premios Juventud. Nos vemos muy pronto en una noche llena de música, talento y sorpresas", expresó feliz Nadia Ferreira en sus historias de Instagram.

“La modelo, empresaria y filántropa Nadia Ferreira también se une como host para deslumbrar a Panamá y para conquistar al público con su carisma. ¡Prepárense porque esta fiesta será inolvidable! 25 de Septiembre por Univisión y Vix”, se puede leer en la cuenta de Premios Juventud.

