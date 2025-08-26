Gente

Nadia Ferreira será anfitriona de Premios Juventud 2025

La paraguaya Nadia Ferreira será una de las anfitrionas de Premios Juventud 2025, que este año se celebrará en Panamá. “Nos vemos muy pronto en una noche llena de música, talento y sorpresas”, expresó la villarriqueña en sus redes.

¡Preciosa! Nadia Ferreira en Cannes.
Nadia Ferreira será anfitriona de los Premios Juventud que este año se celebrarán en Panamá. Instagram/Nadia Ferreira

Nuestra bella compatriota Nadia Ferreira será anfitriona de Premios Juventud 2025. La virreina universal 2021 estará acompañada de Alejandra Espinoza y Clarissa Molina, quienes también serán “host” de la gala que este 2025 se desarrollará en Panamá y no en Estados Unidos como en ediciones anteriores.

Nadia Ferreira anunció feliz y emocionada que será host de Premios Juventud. (Captura de la historia de Instagram de Nadia Ferreira)
Nadia Ferreira anunció feliz y emocionada que será host de Premios Juventud. (Captura de la historia de Instagram de Nadia Ferreira)

Lea más: Nadia Ferreira, primera paraguaya anfitriona de “Noche de Estrellas” de Premio Lo Nuestro

“¡Qué emoción compartirles esta noticia! Seré host de Premios Juventud. Nos vemos muy pronto en una noche llena de música, talento y sorpresas", expresó feliz Nadia Ferreira en sus historias de Instagram.

Nadia Ferreira será "host" de "Noche de Estrellas" de Premio Lo Nuestro 2025.
Nadia Ferreira ya fue "host" de "Noche de Estrellas" de Premio Lo Nuestro 2025. Ahora, será presentadora de los Premios Juventud.

Lea más: Video: ¡Así brilló Nadia Ferreira en los Premios Billboard!

“La modelo, empresaria y filántropa Nadia Ferreira también se une como host para deslumbrar a Panamá y para conquistar al público con su carisma. ¡Prepárense porque esta fiesta será inolvidable! 25 de Septiembre por Univisión y Vix”, se puede leer en la cuenta de Premios Juventud.

Así se anunció en las redes de los Premios Billboard de la Música Latina que la paraguaya Nadia Ferreira será presentadora en la gran noche de gala. (Instagram/Premios Billboard)
Nadia Ferreira también fue presentadora de los Premios Billboard de la Música Latina. (Instagram/Premios Billboard)

