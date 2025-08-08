Nadia Ferreira inauguró centro para niños con cáncer: “Otro sueño hecho realidad”

“Hoy dimos inicio oficial al Centro Integral de Bienestar para Niños con Cáncer en Paraguay. Un proyecto que nace del corazón, gracias a la alianza entre Maestro Cares y Renací”, escribió emocionada Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram.

Lea más: Nadia Ferreira y Marc Anthony ayudarán a los niños con cáncer en nuestro país

“Más de 600 niños al año recibirán no solo tratamiento médico, sino también amor, educación, rehabilitación y esperanza. Otro sueño hecho realidad”, destacó feliz Nadia Ferreira, quien en diciembre de 2023 dio la palada inicial para la construcción del Centro Integral de Bienestar para Niños con Cáncer, que hoy es una realidad.

Lea más: Nadia Ferreira vivió emotivos momentos en la palada inicial del centro que ayudará a los niños con cáncer

Ludy Ferreira, orgullosa de su hija Nadia

Ludy Ferreira, madre de Nadia Ferreira se mostró muy orgullosa de su hija y en la red social de la camarita expresó conmovida: “Hoy, al verte inaugurar este centro de bienestar para niños con cáncer, mi corazón se llena de orgullo y gratitud”.

“Hija, gracias por tu dedicación, tu esfuerzo incansable y tu valentía para enfrentar los desafíos y convertirlos en oportunidades para servir a los demás y por enseñarnos que los sueños, cuando se persiguen con pasión y corazón, pueden convertirse en realidades que cambian vidas”, resaltó Ludy Ferreira.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy